पिता की तीसरी शादी पर गुस्से से बेकाबू हुआ बेटा, बेरहमी से की हत्या; सौतेली मां भी घायल
पिता की तीसरी शादी पर गुस्से से बेकाबू हुआ बेटा, बेरहमी से की हत्या; सौतेली मां भी घायल

ईश्वर यादव एक बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर ट्रैक्टर चलाता था। ईश्वर ने पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी की थी। कुछ समय बाद दूसरी पत्नी कहीं चली गई तो उन्होंने अंजली से तीसरी शादी कर ली। इससे परिवार में अनबन शुरू हो गई। रविवार की देर रात विवाद बढ़ गया।

Ajay Singh संवाददाता, कुशीनगरTue, 23 Sep 2025 02:45 PM
यूपी के कुशीनगर के कसया थाना क्षेत्र के चिरगोड़ाधूसी में रविवार की देर रात बेटे ने पिता पर रॉड और चाकू से हमला करने के बाद छत से फेंक दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिता की तीसरी शादी को लेकर बेटा नाराज था। उसने बीच-बचाव करने पहुंची सौतेली मां को भी घायल कर दिया। पुलिस ने सोमवार को मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

चिरगोड़ा धूसी निवासी ईश्वर यादव (55) की पहली पत्नी से दो बेटे विवेक और सत्येंद्र यादव हैं। विवेक शादी के बाद परिवार को लेकर बाहर चला गया। ईश्वर ने पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी की थी। कुछ समय बाद दूसरी पत्नी कहीं चली गई तो उन्होंने अंजली से तीसरी शादी कर ली। इससे परिवार में अनबन शुरू हो गई। सत्येंद्र पांच दिन पहले बाहर से कमाकर घर आया था। पिता-पुत्र में तीसरी शादी को लेकर विवाद शुरू हो गया। रविवार की देर रात विवाद बढ़ गया। गुस्से में सत्येंद्र ने पिता पर पहले लोहे की रॉड और चाकू से हमला कर दिया और फिर छत से नीचे फेंक दिया। ईश्वर की मौके पर ही मौत हो गई।

अंजली बीच-बचाव करने पहुंची तो सत्येंद्र ने उसे भी घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर दूसरे टोले से आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। घायल अंजली को इलाज के लिए सीएचसी कसया में भर्ती कराया गया है। एएसपी निवेश कटियार ने बताया कि पिता की हत्या करने के आरोपी बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त सत्येंद्र यादव की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू और लोहे की रॉड बरामद कर ली गई है।

पहले पाइप से मारा, उसके बाद चाकू घोंपकर छत से फेंक दिया

जिस पिता ने अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, बेटे ने उसी की हत्या कर दी। इस दौरान उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पहले रॉड से कई वार किए। इसके बाद शरीर पर कई जगह चाकू मार कर घायल कर दिया। पिता लहूलुहान होकर जान बचाने के लिए भाग कर छत पर पहुंचा तो बेटे ने छत से नीचे फेंक दिया। मां को भी उसने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

चिरगोड़ाधूसी निवासी ईश्वर यादव एक बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर ट्रैक्टर चला कर परिवार की आजीविका चलाता था। मेहनत मजदूरी करके गांव के बाहर चकरोड पर 15 साल पहले चार कमरे का मकान अलग बनवाया था। दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर कमाने योग्य बनाया। आठ साल पूर्व उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके चार साल बाद दूसरी शादी कर पत्नी को घर लाया था, लेकिन एक महीने के अंदर बेटों के विरोध के चलते वह छोड़ कर कहीं चली गई। इसके बाद उन्होंने बड़े बेटे की शादी कर दी। बेटा घर छोड़ कर पत्नी के साथ बाहर चला गया। छोटा बेटा सत्येंद्र भी पुणे में कमाता था। इधर एक साल पहले ईश्वर तीसरी पत्नी अंजली को घर ले आया था। बेटों के मना मरने पर भी उसने शादी कर ली थी,जिसके बाद दोनों बेटे पिता से नफरत करने लगे।

पिता-पुत्र साथ बैठ कर पीते थे शराब

गांववालों का कहना है कि पिता-पुत्र दोनों शराब पीने के आदी थे। दोनों एक साथ बैठ कर आपस में शराब पीते थे। ग्रामीणों के मुताबिक रात में दोनों नशे की हालत में घर पहुंचे थे। भोजन करने के दौरान दोनों में कहासुनी हुई। बेटे ने पिता की हत्या कर दी।

