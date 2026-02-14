मायके आई शादीशुदा महिला को लेकर बेटा हुआ फरार हो गया, पिता की नाले में मिली लाश; 16 पर FIR

गोरखपुर के एक गांव के निवासी राजाराम ईंट भट्ठे पर मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। परिवार में चार बेटियां और दो बेटे हैं। आरोप है कि राजाराम का एक बेटा क्षेत्र की एक महिला को लेकर फरार हो गया है। महिला पक्ष के परिजन राजाराम पर बेटी को बरामद करने का दबाव बना रहे थे। घर पर चढ़कर धमकी भी दी थी।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल डुमरी नंबर एक, चिरकुट टोला में शुक्रवार सुबह एक अधेड़ का शव घर से लगभग 500 मीटर दूर नाले में मिलने से सनसनी फैल गई। आरोप है कि अधेड़ का बेटा क्षेत्र की एक शादीशुदा महिला के साथ फरार है। महिला के परिवारवालों के डर से अधेड़ परिवार के साथ 24 घंटे पहले घर में ताला बंद कर निकला था। अब उसकी लाश मिलने पर पत्नी ने 16 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जानकारी के मुताबिक, जंगल डुमरी नम्बर एक गांव के नारायणपुर टोला निवासी राजाराम (50) ईंट भट्ठे पर मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। परिवार में चार बेटियां और दो बेटे हैं। आरोप है कि राजाराम का एक बेटा क्षेत्र की एक महिला को लेकर 11 फरवरी को फरार हो गया है। महिला पक्ष के परिजन राजाराम पर बेटी को बरामद करने का दबाव बना रहे थे। घर पर चढ़कर धमकी भी दी थी।

परिजनों के अनुसार, इसी तनाव के चलते राजाराम घर में ताला बंद कर परिवार सहित चले गए थे। गुरुवार से घर पर ताला लटका हुआ था। शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे ग्रामीणों ने घर से 500 मीटर दूर नाले में उतराता राजाराम का शव देखा और पुलिस को सूचना दी। थानाध्यक्ष इत्यानंद पाण्डेय ने बताया कि राजाराम की पत्नी की तहरीर पर 16 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

पत्नी का आरोप-जान से मारने की दे रहे थे धमकी राजाराम की पत्नी सिंधु देवी ने आरोप लगाया कि 11 फरवरी 2026 की रात उनका छोटा बेटा सचिन घर से लापता हो गया था। उसी रात गांव की एक महिला भी लापता हो गई थी। इसके बाद महिला के परिजन उनके घर पहुंचे और पूरे परिवार के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण परिवार के लोग घर छोड़कर इधर-उधर छिपकर रहने लगे और सचिन की तलाश करते रहे। 12 फरवरी की रात राजाराम ने बहू को फोन कर बेटे के बारे में जानकारी ली थी। 13 फरवरी की सुबह टहलने गए लोगों ने चोरहिया नाला में शव देखा। सिंधु देवी की तहरीर पर पुलिस ने सुचिता, परशुराम, पाना, सुनील, शैलेंद्र, रीता और उसके पति भगवती, गुड्डी व उसके पुत्र शंकर, झिनकी, सुभावती, उमेश निवासी मारवाड़ी कोठी, रवि निवासी जंगल अयोध्या प्रसाद तथा अदया और उसकी पत्नी को आरोपित बनाया है।