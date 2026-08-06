बेटे की हार्ट अटैक से मौत, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई मां; एक साथ उठी दोनों की अर्थी

बिजनौर के शेरकोट में युवक विशाल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बेटे की अचानक मौत का सदमा उसकी मां कविता देवी सहन नहीं कर सकीं और कुछ देर बाद उनका भी निधन हो गया। बुधवार को मां-बेटे का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

बिजनौर जिले के शेरकोट कस्बे में एक हृदयविदारक घटना ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। एक युवक की अचानक मौत के कुछ ही देर बाद उसकी मां भी सदमे के कारण चल बसी। मां-बेटे की अर्थियां एक साथ उठने से पूरे मोहल्ले में मातम छा गया और अंतिम संस्कार के दौरान हर किसी की आंखें नम हो गईं। घटना शेरकोट के मोहल्ला फतेहनगर की है। परिवार के अनुसार, लगभग 20 वर्षीय (कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार 18 वर्षीय) विशाल की सोमवार देर रात करीब 11:30 बजे अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो गई। विशाल के पिता धर्मवीर सिंह ने बताया कि बेटे की मौत हार्ट अटैक से हुई।

बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई मां बेटे की अचानक मौत का सदमा उसकी करीब 45 वर्षीय मां कविता देवी सहन नहीं कर सकीं। बेटे को मृत देख उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्होंने बेचैनी तथा घबराहट की शिकायत की। परिजन उन्हें तुरंत धामपुर के एक निजी चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें भी मृत घोषित कर दिया। परिजनों और चिकित्सकों का मानना है कि कविता देवी की मौत बेटे की असमय मृत्यु के गहरे सदमे के कारण हुई। इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर में कोहराम मच गया और आसपास के लोग भी परिवार को सांत्वना देने पहुंच गए।