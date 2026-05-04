शादी के दो दिन बाद बेटे ने सुसाइड किया; चाचा बोले- पड़ोसी दे रहा था हत्या की धमकी

लखनऊ में पड़ोसी की धमकी से डरकर 20 साल के रामजीत ने घर में सुसाइड कर लिया। दो दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। दरअसल पड़ोस में रहने वाला करन बाइक से जा रहा था। उसने रामजीत की मां रामकुमारी को टक्कर मार दी थी। रामकुमारी घायल हो गई थी। रामजीत ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम 112 को दे दी थी।

लखनऊ के गोसाईंगंज इलाके के रकीबाबाद गांव में पड़ोसी ने 20 वर्षीय रामजीत को जान से मारने की धमकी दी। धमकी से डरकर रामजीत ने रविवार सुबह खुदकुशी कर ली। दो दिन पहले ही उसका विवाह हुआ था। रामजीत के चाचा राजीव कुमार ने बताया कि उनका भतीजा प्राइवेट नौकरी करता था। 30 अप्रैल को भतीजे का विवाह हुआ था। घर पर नाते-रिश्तेदार मौजूद थे। कुछ रिश्तेदारों और बहू की विदाई की तैयारी चल रही थी। इस बीच रविवार सुबह घर के अंदर कमरे में कुंडे से साड़ी के सहारे रामजीत को फंदे पर लटका देख भतीजी सुमन की चीख निकल पड़ी।

पड़ोसी दे रहा था फोन पर धमकी राजीव ने बताया कि शनिवार को पड़ोस में रहने वाला करन बाइक से जा रहा था। उसने रामजीत की मां रामकुमारी को टक्कर मार दी थी। रामकुमारी घायल हो गई थी। रामजीत ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम 112 को दे दी थी। गोसाईगंज पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद करन के घर गई। करन मौके से फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस चली गई।

मामले की जांच में जुटी पुलिस रामजीत के चाचा और परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद से करन ने फोन और अन्य माध्मयों से रामजीत को कई बार उसकी हत्या करने की धमकी दी थी। इससे डरकर रामजीत ने फांसी लगा ली। एसीपी गोसाईगंज ऋषभ यादव ने बताया कि अभी इस संबंध में रामजीत के घरवालों ने कोई तहरीर नहीं दी है। मामले की जांच कर साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

सात दिन भी नहीं चला सात जन्मों का बंधन रामजीत के शव से लिपटकर उसकी पत्नी करुण क्रंदन कर रही थी। रोते हुए उसकी हालत बिगड़ गई। यह देख आस पड़ोस में खड़े लोगों ने ढांढस बंधाते हुए उसे शांत कराया। लोगों ने कहा कि पति-पत्नी का बंधन तो सात जन्मों का होता है, रामजीत और रितु का सात दिन भी नहीं चला। पता नहीं दोनों की किसकी नजर लग गई। घर पर रितु की विदाई की तैयारी चल रही थी। तभी उसकी मौत की खबर आ गई।