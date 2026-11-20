सीएम योगी आदित्यनाथ की माता जी ने पूरी जिंदगी उत्तराखंड के अपने गांव में बिताई। उनका जीवन सादगी से भरा था। सुबह जल्दी उठना, घर के काम करना और खेती-बाड़ी में भी रुचि लेना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। पिछले कुछ सालों से वह उम्र संबंधी दिक्कतों का सामना कर रही थीं।

बेटे के देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री होने के बावजूद मां सावित्री देवी ने पूरी जिंदगी गांव में ही बिताई। शु्क्रवार को 91 साल की उम्र में उन्होंने उत्तराखंड के पौढ़ी गढ़वाल स्थित अपने गांव पंचूर में ही अंतिम सांस ली। यहीं इसी साल 8 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ की अंतिम बार अपनी मां से मुलाकात हुई थी और उन्होंने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। उत्तराखंड दौरे के दौरान सीएम योगी पौढ़ी गढ़वाल स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे थे। तब वह अपने घर पर ही रुके थे।

सीएम जब पंचूर के अपने घर से लखनऊ के लिए रवाना हुए तो वहां मौजूद हर शख्स भावुक हो गया। सीएम योगी ने बीमार चल रहीं अपनी मां के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। सीएम योगी की मां सावित्री देवी के चेहरे पर झुर्रियां और सालों का अनुभव था। वह एक आम गृहणी थीं। सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में रेंजर के पद पर थे। दोनों ने मिलकर अपने चार बेटों और तीन बेटियों को बड़े जतन से पाला पोसा और संस्कार दिए। अभावों में रहकर भी कभी सिद्धांतों से समझौता न करने का संस्कार।

5 जून 1972 को जन्मे अजय सिंह बिष्ट ने करीब 22 साल की उम्र में संन्यास लेने का फैसला किया। सांसरिक मोह माया के बंधनों और घर-परिवार को छोड़कर उन्होंने भगवा धारण कर लिया। कानों में कुंडल पहने और नाथ पंथ में दीक्षित योगी आदित्यनाथ ने संन्यास के साथ-साथ लोककल्याण का व्रत लिया और उसी रास्ते पर चल पड़े। मां सावित्री देवी के लिए बेटे को इस रास्ते चलते देखना आसान नहीं था लेकिन उनके हर निर्णय को स्वीकार किया।

ऐसी थीं सीएम योगी की मां सीएम योगी की मां सावित्री देवी का जीवन अत्यंत सादगी भरा रहा। उन्हें जानने वाले बताते हैं कि वह सुबह बहुत जल्दी उठती थीं। घर के काम खुद करती और खेती-बाड़ी में भी रुचि रखती थीं। पिछले कुछ सालों से वह अस्वस्थ चल रही थीं। उम्र संबंधी दिक्कतें होने लगी थीं। इस दौरान कई बार उनकी तबीयत बिगड़ी। वह एम्स ऋषिकेश और देहरादून के अस्पतालों में भर्ती भी हुईं। 2024 में एम्स ऋषिकेश में उनके भर्ती होने की सूचना मिलते ही सीएम योगी उनसे मिलने पहुंचे थे।