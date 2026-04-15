2 बोरी गेहूं के लिए कलयुगी बेटे ने बाप को पीट-पीटकर मार डाला, मां पर भी किया हमला

बलिया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां 2 बोरी गेहूं के लिए कलयुगी बेटे ने पिता को मार डाला। यहां तक की मां पर भी हमला कर दिया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। साथ ही आरोपित को हिरासत में ले लिया।

UP News: यूपी के बलिया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां 2 बोरी गेहूं के लिए कलयुगी बेटे ने पिता को मार डाला। यहां तक की मां पर भी हमला कर दिया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। साथ ही आरोपित को हिरासत में ले लिया।

ये घटना रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के नत्थूपुर गांव का है। जहां 75 साल के महेंद्र चौहान अपने बेटे पप्पू से दो बोरी गेहूं अपनी बेटी (पप्पू की बहन) को देने कह रहे थे। इसे लेकर दो दिनों से घर में विवाद चल रहा था। बताया जाता है कि बुधवार की सुबह एक बार फिर उसी बात को लेकर पिता-पुत्र में झगड़ा हो गया। लोगों का कहना है कि इस दौरान पप्पू ने डंडे से पिता के सिर पर प्रहार कर दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गयी। बीच-बचाव करने पहुंची मां पर भी हमला कर पप्पू ने घायल कर दिया। महिला को सीएचसी रसड़ा पर पहुंचाया गया, जहां के डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया।

इस मामले में मृतक के पुत्र शुकुल चौहान की तहरीर पर पुलिस ने पप्पू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही पकड़ लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इस सम्बंध में एएसपी (उत्तरी) दिनेश कुमार शुक्ल का कहना है कि मृतक आरोपी से अपनी बहन को गेहूं देने को कह रहे थे। इसी बात को लेकर पिता-पुत्र के बीच झगड़ा होने लगा और इसी दौरान आरोपी ने डंडे से हमला कर दिया जिससे उनकी जान चली गयी।

अमेठी में युवती की धारदार हथियार से हत्या उधर, अमेठी जिले के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के चतुरीपुर गांव में बुधवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब 23 वर्षीय युवती का शव गांव के बाहर नहर किनारे पड़ा मिला। ग्रामीणों ने शव देख तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में युवती के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं, घटनास्थल की स्थिति को देखते हुए दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।