खाने में नमक-रोटी देने पर आगबबूला हुआ बेटा, पीट-पीटकर बाप को मार डाला; खेत में दफनाया

प्रयागराज के सैदाबाद में बेटे ने खाने में नमक रोटी दिए जाने से नाराज होकर बुजुर्ग पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी। शव को घर के पीछे खेत में दफना दिया। जब वो शव को जलाने की फिराक में था। तभी इस हत्याकांड का खुलासा हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

प्रयागराज के सैदाबाद के उतरांव थाना क्षेत्र के सिठौली गांव में बेटे ने खाने में नमक रोटी दिए जाने से नाराज होकर बुजुर्ग पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी। शव को घर के पीछे खेत में दफना दिया। वारदात के दो दिन बाद बुधवार को दफनाए गए स्थान पर मिट्टी डाल रहा था। यह देख शंका होने पर चचेरे भाई ने पुलिस को सूचना दी। उतरांव पुलिस ने मिट्टी खोदवाकर शव को बाहर निकाला। हत्यारोपी को हिरासत में लेकर पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है।

बेटे ने पिता को पीट-पीटकर मार डाला सिठौली गांव निवासी किसान 60 वर्षीय दयाराम यादव की पत्नी सुमित्रा पैरालाइसिस से पीड़ित है। बड़ा बेटा अजय यादव पत्नी व बच्चों के साथ बाहर रहता है, जबकि मझला बेटा संजय हत्या के एक मामले में जेल में बंद है। छोटा बेटा विजय माता-पिता के साथ घर पर रहता था। आरोप है कि सोमवार की रात विजय ने लाठी से पीटकर दयाराम यादव की हत्या कर दी। इसके बाद शव को चुपचाप घर के पीछे खेत में दफन कर दिया। किसी को भनक तक नहीं लगी।

हत्या कर शव को जलाने की फिराक में था बुधवार की सुबह दफनाए गए स्थल पर मिट्टी डाल रहा था, तो वारदात की जानकारी हुई। पुलिस की पूछताछ में विजय ने बताया कि पिता ने उसे खाने में नमक रोटी दी थी। इससे गुस्से में आकर उसने लाठी से सिर पर वार कर हत्या कर दी और रात में ही शव को दफना दिया। उतरांव थाना प्रभारी विनय सिंह ने बताया कि आरोपी विजय की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है। हालांकि, मृतक के भतीजे कृणाल यादव की तहरीर पर आरोपी को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

विवाहिता हत्या मामले में पति-ससुर पर केस सैदाबाद में एक दूसरी घटना में गला दबाकर विवाहिता की हत्या के मामले में उतरांव पुलिस ने पिता की तहरीर पर दमगड़ा गांव निवासी पति यादवेंद्र कुमार, ससुर राजेंद्र कुमार, ननद बिंदु, उदय राज यादव के खिलाफ दहेज हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। हंडिया थाना क्षेत्र के मनी का पूरा दुलापुर गांव निवासी शेषधर यादव ने अपनी बेटी नीलम की शादी उतरांव थाना क्षेत्र के दमगड़ा गांव निवासी राजेंद्र कुमार के बेटे यादवेंद्र कुमार के साथ 2019 में की थी।