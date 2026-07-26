शराब के नशे में बेटे ने उजाड़ा अपना ही घर, मां को बचाने आए पिता को पीट-पीटकर मार डाला

बलरामपुर में एक नशेड़ी बेटे ने अपना ही घर उजाड़ दिया। पहले मां को बेरहमी से पीटा, जब पिता ने बीच-बचाव करना चाहा तो उन पर भी लाठी-डंडों से टूट पड़ा। बेटे ने बाप को इतना पीटा कि उनकी जान चली गई।

UP News: यूपी के बलरामपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक नशेड़ी बेटे ने अपना ही घर उजाड़ दिया। पहले मां को बेरहमी से पीटा, जब पिता ने बीच-बचाव करना चाहा तो उन पर भी लाठी-डंडों से टूट पड़ा। बेटे ने बाप को इतना पीटा कि उनकी जान चली गई। वहीं , मां गंभीर रूप से घायल हो गई। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

ये घटना तुलसीपुर कस्बे के लाल चौराहा स्थित जरवा रोड पेट्रोल पंप के पीछे की है। जहां एक तंग गली से शनिवार देर रात उठी चीख-पुकार ने पूरे इलाके को दहला दिया। जिस बेटे को माता-पिता ने मेहनत-मजदूरी कर पाल-पोसकर बड़ा किया, उसी ने शराब के नशे में अपने ही घर को उजाड़ दिया। मां को बेरहमी से पीट रहे बेटे को रोकने पहुंचे पिता की उसने लाठी-डंडों से इतनी निर्ममता से पिटाई की कि उनकी मौके पर ही जिंदगी छिन गई। मां गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में होश आने पर बार-बार अपने पति के बारे में पूछ रही है। यह दृश्य देखकर अस्पताल में मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं।

पुलिस के अनुसार, 60 वर्षीय कल्लू रोज की तरह मजदूरी कर देर शाम घर लौटे थे। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उनका मझला बेटा पिंटू शराब के नशे में अपनी मां फूलमती की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। पत्नी को बचाने के लिए कल्लू बेटे के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए, लेकिन नशे में धुत पिंटू का गुस्सा और बढ़ गया। आरोपी ने लाठी-डंडों से पिता पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। बुजुर्ग कल्लू जमीन पर गिर पड़े, लेकिन इसके बाद भी हमला नहीं रुका। बीच-बचाव करने की कोशिश में फूलमती भी गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया और सिर पर गहरी चोट आई है।

बार-बार पिता के बारे में पूछ रही मां घटना के बाद छोटे बेटे गोलू ने पड़ोसियों की मदद से किसी तरह दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद कल्लू को मृत घोषित कर दिया। जबकि फूलमती का उपचार जारी है। परिजनों के मुताबिक होश आने के बाद वह बार-बार अपने पति को याद करते हुए पूछ रही हैं, 'तुम्हारे बाबू कहां हैं?' लेकिन किसी के पास उन्हें यह दर्दनाक सच बताने की हिम्मत नहीं जुट पा रही है।

नशे में धूत होकर आए दिन मारपीट करता था पिंटू परिवार के दूसरे बेटे राजू ने बताया कि पिंटू लंबे समय से शराब का आदी था और आए दिन घर में विवाद व मारपीट करता था। उसकी हरकतों से परेशान होकर ही वह परिवार से अलग रहने लगा था। किसी ने शायद यह नहीं सोचा था कि घरेलू विवाद एक दिन इतनी भयावह त्रासदी में बदल जाएगा। रविवार सुबह जैसे ही घटना की खबर फैली, पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों के बीच यही चर्चा रही कि जिस पिता ने बेटे के भविष्य के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, उसी बेटे के हाथों उनकी मौत हो गई। घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया।