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बेटे और बहू ने पिता को जमीन पर गिरा कर मारे तमाचे, नंगे बदन हाइवे पर घसीटा

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, कानपुर
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कानपुर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है।जहां एक युवक अपने  पिता को बेरहमी से पीटा और उन्हें घसीटा। यहां तक कि उसकी पत्नी ने भी इस काम में मदद की। वहीं, इतनी यातना और अपमान के बावजूद वृद्ध पिता ने बेटे के खिलाफ शिकायत देने से इनकार कर दिया।

बेटे और बहू ने पिता को जमीन पर गिरा कर मारे तमाचे, नंगे बदन हाइवे पर घसीटा

UP News: यूपी के कानपुर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। जहां बेटे और बहू ने बाप की बेरहमी से पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें दिख रहा है कि हाथ में फावड़ा लिए बेटा पहले पिता को धाराप्रवाह गालियां देता है फिर धक्का देकर गिरा देता है। इसके बाद पिता के मुंह पर ताबड़तोड़ तमाचे बरसाने लगता है। क्रूरता यहीं खत्म नहीं होती। जमीन पर नंगे बदन पड़े पिता के पैर पकड़ कर हाईवे पर घसीटता हुआ घर की ओर ले जाता है। इस काम में उसकी पत्नी भी साथ दे रही है। जानकारी के मुताबिक बेटा बीएसएफ और पत्नी पुलिस में तैनात में है। उधर, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने वृद्ध का मेडिकल कराया। हालांकि बुजुर्ग ने बेटे के खिलाफ तहरीर देने के लिए तैयार नहीं हुए।

शुक्रवार को वायरल हुआ वीडियो महाराजपुर हाईवे की सर्विस रोड के फुटपाथ का बताया जा रहा है। वीडियो में महाराजपुर के पुरवामीर गांव निवासी एक युवक अपने करीब 65 वर्षीय पिता के साथ बेरहमी करता दिखाई दे रहा है। युवक हाथ में फावड़ा लिए पहले पिता को धक्का देता है, जिससे वह भूसे के ढेर पर गिर जाते हैं। इसके बाद वह फावड़ा फेंककर हाथों से उनकी पिटाई करता है और फिर पैर पकड़कर उन्हें फुटपाथ से सड़क तक घसीटता है। वृद्ध ने कमर पर केवल तहमद पहन रखा है, जबकि शरीर के ऊपरी हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं है। इसके बाद भी बेटा उन्हें घसीटते हुए सर्विस रोड के दूसरी ओर स्थित घर तक ले जाता है।

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अपमान सहने के बाद भी शिकायत करने से किया इनकार

इतनी बर्बरता और अपमान सहने के बावजूद वृद्ध ने पिता होने का फर्ज निभाया। उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ पुलिस में शिकायत देने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि वृद्ध से तहरीर लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जब आरोपी के घर पहुंची, तब वह वहां नहीं मिला। बताया जा रहा है कि आरोपी कुछ दिन पहले ही छुट्टी पर घर आया था।

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रिश्ते कलंकित करने वाली घटनाएं

2 अगस्त 2021: कौशल्यापुरी (नौबस्ता) में बेटे और बहू ने बुजुर्ग माता-पिता को प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। शिकायत पर तत्कालीन पुलिस कमिश्नर असीम अरुण खुद पीड़ित दंपति के घर पहुंचे। पुलिस ने ताला खुलवाकर बुजुर्ग दंपति को घर वापस दिलाया और बेट-बहू पर शांतिभंग की कार्रवाई की ।

31 अगस्त 2021: कानपुर के कर्नलगंज क्षेत्र में एक शख्स ने अपने माता-पिता को पीटने के बाद उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। माता-पिता शिकायत लेकर कर्नलगंज थाने पहुंचे। तत्कालीन एसीपी कर्नलगंज त्रिपुरारी पांडेय टीम के साथ उनके घर पहुंचे व बुजुर्ग दंपत्ति को घर के अंदर किया। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

17 मार्च 2025: कल्याणपुर पुराना शिवली रोड निवासी रेलवे से रिटायर्ड कमलापति तिवारी की उनके ही छोटे बेटे रामजी तिवारी ने संपत्ति के लिए गला दबाकर हत्या कर दी थी। दोस्त ऋषभ की मदद से शव को औरैया ले गया और पहचान छिपाने के लिए चेहरे को पेट्रोल डालकर जला दिया।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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