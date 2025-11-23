कार चलाना सीख रहे बेटे ने गलती से मां को कुचला, मौके पर ही महिला की मौत
यूपी के बाराबंकी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के बहुता गांव में कार चलाना सीख रहे बेटे ने गलती से अपनी मां को कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और परिजन शोक में डूब गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।
उधर, बहराइच के रूपईडीहा हाईवे के भवनियापुर के पास रविवार सुबह कोहरे के दौरान दो ट्रकों में भिड़ंत के दौरान एक कार भी ट्रक से जा भिड़ी। जिसके चलते कार चालक घायल हो गया। घायल को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। ट्रकों व कार को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू रूप से बहाल किया गया है।
नानपारा कोतवाली के रूपईडीहा बहराइच हाईवे के नानपारा टोल प्लाजा के निकट भवनियापुर के पास रविवार सुबह सात बजे घने कोहरे के चलते तेज रफ्तार दो ट्रकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ट्रक से जा भिड़ी। जिसके चलते कार चालक मुरादाबाद जिले के कुंदरकी थाने के जैतवारा गांव निवासी साकिर पुत्र महमूद गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। जबकि हाइड्रा से क्षतिग्रस्त ट्रकों व कार को हटवा कर साइड कर दिया गया है।