बेटा अब्दुल्ला गया घर, पिता को साथ ले गई ईडी, जेल से रिहाई के बाद फिर क्यों गिरफ्तार हुए आजम खान?
एक साल से रामपुर जेल में बंद आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया। अब्दुल्ला तो घर चला गया लेकिन जेल से निकलते ही आजम खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गई।
Azam Khan News: दो पैन कार्ड मामले में पिछले एक साल से रामपुर की जेल में बंद आजम खां की रिहाई के बाद भी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। बेटा अब्दुल्ला आजम तो रिहाई के बाद घर चला गया, लेकिन आजम खान को जेल के बाहर ही गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी किसी और ने नहीं बल्कि ईडी ने की है। अब लोगों के मन में एक सवाल कौंध रहा है कि आजम की जब रिहाई हो चुकी थी। इसके बाद ईडी ने फिर से उन्हें क्यों गिरफ्तार कर लिया?
दरअसल आजम खान के ऊपर पहले से कई मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। दो पैन कार्ड मामले में आजम और उनके बेटे की कोर्ट से रिहाई हुई थी। लेकिन धन शोधन मामले में ईडी ने आजम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसी मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। ईडी आजम को अब गाजियाबाद की कोर्ट में पेश करेगी।
जेल के बाहर तैनात रही भारी पुलिस फोर्स
इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को जमानत मिल गई। शनिवार की शाम रामपुर जेल से दोनों को रिहा कर दिया गया। आजम की रिहाई की खबर सुनकर सपा कार्यकर्ता और उनके समर्थक जेल के बाहर पहुंच गए। हालांकि रिहाई से पहले भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। ईडी की टीम भी यहीं पर मौजूद थी। जैसे ही आजम जेल से बाहर निकले तो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट व जौहर यूनिवर्सिटी में धांधली के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जबकि अब्दुल्ला आजम घर चले गए। सूत्रों के अनुसार ईडी रविवार सुबह लगभग 10 बजे आरोपी आजम खां को गाजियाबाद स्थित पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट) कोर्ट में पेश करेगी। ईडी वर्तमान में आजम खां के विरुद्ध लगभग 40 मुकदमों में जांच कर रही है।
हाईकोर्ट से आजम को मिली थी जमानत
रामपुर जिला जेल में बंद आजम खां को हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। आजम खां शनिवार शाम लगभग सात बजे जेल से रिहा हुआ, तभी बाहर पहले से मौजूद ईडी के लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय की टीम ने उन्हें अपने केस में गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने बुधवार को ही मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी की 1170 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। ईडी की जांच में सामने आया था कि जौहर यूनिवर्सिटी में 426.46 करोड़ रुपये काला धन खपाया गया था।
ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाया
ईडी ने रामपुर के थाना अजीम नगर में दर्ज 26 मुकदमों को आधार बनाकर अपनी जांच शुरू की थी। ईडी की जांच रिपोर्ट के आधार पर रामपुर के थाना अजीम नगर में आजम खां, जौहर ट्रस्ट और अन्य लोगों के विरुद्ध 13 अक्तूबर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में एक और मुकदमा भी दर्ज हुआ था। ईडी ने इसके साथ ही अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है और वर्तमान में आजम खां व अन्य के विरुद्ध दर्ज 40 और मुकदमों की जांच शुरू की है।
गवाह को धमकाने के मामले में आजम खां कोर्ट में तलब
गवाह को धमकाने के मुकदमे में आजम खां शनिवार को वीसी के जरिए कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद दो नवंबर को आजम को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बयान दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। मालूम हो कि गंज कोतवाली में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोप लगाया था कि उन्होंने गवाह को धमकाया था, जिसके बाद में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। इसका ट्रायल एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में अभियोजन की गवाही पूरी हो चुकी है। शनिवार को केस में सुनवाई के लिए आजम खां वीसी के जरिए जिला जेल से पेश हुए। जहां अदालत ने उन्हें दो नवंबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर बयान दर्ज कराने को कहा गया है। वहीं दूसरी ओर क्वालिटी बार प्रकरण में वादी गवाही पेश नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की है। इस मामले में 17 नवंबर को सुनवाई होगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।