बेटा अब्दुल्ला गया घर, पिता को साथ ले गई ईडी, जेल से रिहाई के बाद फिर क्यों गिरफ्तार हुए आजम खान?

एक साल से रामपुर जेल में बंद आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया। अब्दुल्ला तो घर चला गया लेकिन जेल से निकलते ही आजम खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गई।

Azam Khan News: दो पैन कार्ड मामले में पिछले एक साल से रामपुर की जेल में बंद आजम खां की रिहाई के बाद भी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। बेटा अब्दुल्ला आजम तो रिहाई के बाद घर चला गया, लेकिन आजम खान को जेल के बाहर ही गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी किसी और ने नहीं बल्कि ईडी ने की है। अब लोगों के मन में एक सवाल कौंध रहा है कि आजम की जब रिहाई हो चुकी थी। इसके बाद ईडी ने फिर से उन्हें क्यों गिरफ्तार कर लिया?

दरअसल आजम खान के ऊपर पहले से कई मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। दो पैन कार्ड मामले में आजम और उनके बेटे की कोर्ट से रिहाई हुई थी। लेकिन धन शोधन मामले में ईडी ने आजम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसी मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। ईडी आजम को अब गाजियाबाद की कोर्ट में पेश करेगी।

जेल के बाहर तैनात रही भारी पुलिस फोर्स इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को जमानत मिल गई। शनिवार की शाम रामपुर जेल से दोनों को रिहा कर दिया गया। आजम की रिहाई की खबर सुनकर सपा कार्यकर्ता और उनके समर्थक जेल के बाहर पहुंच गए। हालांकि रिहाई से पहले भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। ईडी की टीम भी यहीं पर मौजूद थी। जैसे ही आजम जेल से बाहर निकले तो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट व जौहर यूनिवर्सिटी में धांधली के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जबकि अब्दुल्ला आजम घर चले गए। सूत्रों के अनुसार ईडी रविवार सुबह लगभग 10 बजे आरोपी आजम खां को गाजियाबाद स्थित पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट) कोर्ट में पेश करेगी। ईडी वर्तमान में आजम खां के विरुद्ध लगभग 40 मुकदमों में जांच कर रही है।

हाईकोर्ट से आजम को मिली थी जमानत रामपुर जिला जेल में बंद आजम खां को हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। आजम खां शनिवार शाम लगभग सात बजे जेल से रिहा हुआ, तभी बाहर पहले से मौजूद ईडी के लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय की टीम ने उन्हें अपने केस में गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने बुधवार को ही मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी की 1170 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। ईडी की जांच में सामने आया था कि जौहर यूनिवर्सिटी में 426.46 करोड़ रुपये काला धन खपाया गया था।

ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाया ईडी ने रामपुर के थाना अजीम नगर में दर्ज 26 मुकदमों को आधार बनाकर अपनी जांच शुरू की थी। ईडी की जांच रिपोर्ट के आधार पर रामपुर के थाना अजीम नगर में आजम खां, जौहर ट्रस्ट और अन्य लोगों के विरुद्ध 13 अक्तूबर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में एक और मुकदमा भी दर्ज हुआ था। ईडी ने इसके साथ ही अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है और वर्तमान में आजम खां व अन्य के विरुद्ध दर्ज 40 और मुकदमों की जांच शुरू की है।