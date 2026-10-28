वाराणसी में गजब हो गया, MLC चुनाव के पर्यवेक्षक के खिलाफ धरने पर बैठे भाजपाई
पीएम मोदी की वाराणसी सीट से स्नातक सीट भाजपा के हाथ से जाते देख भाजपाइयों ने हंगामा कर दिया। भाजपाइयों अपने ही पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए।
UP MLC Result: यूपी के वाराणसी में शिक्षक सीट पर सपा प्रत्याशी लाल बिहारी यादव की जीत दर्ज की है। वाराणसी समेत पूर्वांचल के इलाकों वाली शिक्षक सीट भाजपा हार गई है। अब स्नातक सीट भी भाजपा के हाथ से खिसकी नजर आ रही है। स्नातक सीट को लेकर अभी मतगणना जारी है। इस सीट पर सपा उम्मीदवार काफी आगे चल रहे हैं। शिक्षक के बाद स्नातक सीट भी जाते देखकर भाजपाइयों ने हंगामा कर दिया। अपने ही पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाजपाई धरने पर बैठ गए। भापाइयों ने प्रेक्षक पर धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें हटाने की मांग की।
वाराणसी में शिक्षक सीट का रिजल्ट आने के बाद अब स्नातक के परिणाम का इंतजार हो रहा है, लेकिन नतीजे आने से पहले ही यहां भाजपाइयों ने हंगामा कर दिया और आवास विकास कॉलोनी में धरने पर बैठ गए। स्नातक का पांचवा राउंड चल रहा था। इस राउंड में सपा उम्मीदवार आशुतोष्ज्ञ सिंह 12662 मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। यह देखकर भाजपाइयों ने धांधली का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। भाजपाइयों ने अपनी ही पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। भाजपाइयों ने आरोप लगाया कि प्रेक्षक प्रांजल यादव चुनाव धांधली करके सपाइयों को जिता रहे हैं। भाजपाइयों ने चुनाव आयोग से प्रेक्षक को हटाने की मांग की।
स्नातक सीट पर शुरू से बढ़त बनाए हुए है सपा
स्नातक सीट के चुनाव परिणाम को लेकर गिनती जारी है। सपा स्नातक सीट पर शुरुआत से बढ़त बनाए हुए है। अभी पांचवा राउंड चल रहा है। सपा उम्मीदवार आशुतोष सिंह 12662 वोटों से आगे चल रहे हैं। सपा को पहले राउंड में 5184 वोट मिले थे। दूसरे राउंड में सपा 10 हजार का आंकड़ा पार करते हुए 10419 पर पहुंच गई थी। जबकि भाजपा के केदारनाथ सिंह को 7474 वोट मिले थे। बतादें कि वाराणसी खंड निर्वाचन क्षेत्र में आठ जिले आते हैं। वाराणसी के अलावा चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही और बलिया शामिल है। यहां स्नातक पद पर 24 और शिक्षक के लिए 10 प्रत्याशी मैदान में थे। 23 अक्टूबर को हुए मतदान में आठों जिलों के 453 बूथें पर स्नातक के लिए 41.11 और शिक्षक के लिए 69.87 फीसदी वोट पड़े थे। स्नातक के लिए 2.88 लाख वोट में 11861 और शिक्षक 34900 मतदाताओं में 24384 ने मताधिकार का प्रयोग किया था।
शिक्षक सीट पर लाल बिहारी यादव जीते
वाराणसी की शिक्षक और स्नातक सीट पहले से सपा के कब्जे में थी। एक बार फिर शिक्षक सीट पर सपा उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। स्नातक सीट पर भी सपा प्रत्याशी का जीत नजर आ रही है। हालांकि अभी चुनाव परिणाम की घोषणा होना बाकी है। शिक्षक सीट की बात करें तो सपा के लाल बिहारी यादव ने जीत दर्ज की है। इन्हें पहले चरण में 6941 और दूसरे चरण में 4017 कुल 10958 वोट मिले हैं। जबकि भाजपा के डॉ. प्रमोद कुमार मिश्र को पहले चरण में 3005 और दूसरे में 3055 यानी कुल 6060 वोट हासिल हुए।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।