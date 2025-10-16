कोई नाम बदल कर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर जाएगा, बेटियों से बोलीं यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल

संक्षेप: यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने बेटियों से कहा कि सावधान रहें। उन्होंने कहा कि बेटियां सावधान और सचेत नहीं रही तो कोई नाम बदलकर आएगा और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर जाएगा।

उत्तर प्रदेश में पॉक्सो के मामले में चिंताजनक बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में बेटियां सावधान और सचेत नहीं रही तो कोई नाम बदलकर आएगा और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर जाएगा। यह बातें बुधवार को राजा महेंद्र प्रताप विवि के दीक्षांत समारोह में अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने बेटियों को संबोधित करते हुए कही।

कुलाधिपति राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने महिलाओं की सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि हाल ही उनके हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति ने मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान पता चला कि प्रदेश में पॉक्सो के मामलों में तेजी बढ़ोतरी हो रही है। अधिकतर मामलों में दोषी रिश्तेदार ही है। वहीं उन्होंने बेटियों को सावधान रहने की अपील की। बोली एक दि कोई नाम बदलकर आएगा और जिंदगी बर्बाद कर देगा। राज्यपाल ने बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने का भी आह्वान किया। बोली माता पिता बेटी को लाखों रुपये का दहेज तो दे देते हैं। पर सही उम्र में 2400 रुपये का टीका नहीं लगवा पाते हैं। ऐसे माता पिता दहेज से 2400 रुपये कम कर बेटियों को सुरक्षा प्रदान कर एचपीवी का टीकाकरण अवश्य कराएं।