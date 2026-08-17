पाप कोई करता, सुनते थे आप, सीएम योगी ने राशन दुकानदारों को दी सौगात, कमीशन बढ़ा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रदेश के हजारों राशन दुकानदारों को सौगात देते हुए उनका कमीशन 90 रुपए से 125 रुपए प्रति कुंतल कर दिया। इस दौरान दुकानदारों को संबोधित करते हुए सपा पर तीखा हमला बोला।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रदेश के हजारों राशन दुकानदारों को बड़ी सौगात दी। कोटेदारों का कमीशन प्रति कुंतल 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपया कर दिया गया है। इसके साथ ही सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी के तहत ई-पॉस आधारित फीडबैक प्रणाली का भी शुभारंभ किया। इस दौरान कोटेदारों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले लोग आपको शक की निगाह से देखते थे। आपका सम्मान नही होता था। कोटेदार शब्द से ही लोगों को चिढ़ होती थी। आपकी गलती नही थी, पाप कोई करता था, भुक्तभोगी आप होते थे।

सीएम योगी ने कहा कि उस समय की सत्ता में जो आसीन थे, उनकी नीयत में खोट थी। उनके भ्रष्ट आचरण की आग से आप चाहकर भी नही बच सकते थे। पूरी यूपी में यही हाल था। यूपी का नौजवान, व्यापारी, बेटियां या नागरिक यूपी से बाहर जाता था तो उसे शक की निगाह से देखा जाता था। राशन शासन नही भेज रहा था तो आपकी गलती नही थी, लेकिन गाली आप खाते थे। लूट उनकी होती थी। खामियाजा आपको भुगतना पड़ता था। आपके सामने पहचान का संकट था।

शिक्षा का भी यही हाल था सीएम योगी ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद में भी यही हाल था। वो अब कह रहे हैं कि स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाइये। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से स्कूल के अच्छे फ्लोरिंग बनाने का काम किया है। बालक-बालिकाओं के लिए टॉयलेट बनवाये गए हैं। फर्नीचर दिए गए। एक करोड़ 60 लाख बच्चों को स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, स्वेटर सारी सुविधाएं दी जा रही हैं।

2017 के पहले स्कूलों का न भवन था और न शिक्षक थे। हाल यह था कि शिक्षक थे तो छात्र नही थे। आधे बच्चे सत्र पूरा होने के पहले ही स्कूल छोड़ जाते थे, क्योंकि पेयजल व्यवस्था नही थी। आज जो परिवर्तन हुआ है, ये दिखता है। इस परिवर्तन को भी नकारात्मकता में बदलने की कोशिश हो रही है।

दुकान के साथ ही गोदाम भी होगा सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश का परसेप्शन ठीक हो, उचित मूल्य विक्रेताओं के बारे में लोगों की धारणाएं ठीक हों, इसी के लिए 2017 में हमने ई-पॉज़ मशीन लगाने का कार्य किया। अब एफसीआई के गोदाम से सीधे कोटे की दुकान पर राशन पहुंचाने का कार्य शुरू किया। कोई मीडियेटर नहीं अब नहीं है। परिणाम इसी से आते हैं। उस समय केवल 70 पैसा मिलता था। ट्रांसपेरेंसी लाई गई आपका सम्मान बढ़ा। कहा कि अब प्रधानमंत्री के निर्देश से अब आपके दुकान को अन्नपूर्णा भवन के रूप में निर्मित किया जा रहा है। अब दुकान भी होगी और साथ ही वेयरहाउस (गोदाम) भी होगा।