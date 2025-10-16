कमरे में सो रहा था युवक, आधी रात किसी ने काट दिया प्राइवेट पार्ट; हालत गंभीर

संक्षेप: प्रयागराज में घर के कमरे में सो रहे 20 वर्षीय युवक पर किसी ने धारदार हथियार से हमला कर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। युवक चीखते हुए खून से लथपथ बाहर निकला तो परिजनों के होश उड़ गए। आनन-फानन में उसे एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया।

यूपी के प्रयागराज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां मऊआइमा थाना क्षेत्र के एक गांव के 20 वर्षीय युवक का बुधवार की देर रात संदिग्ध हालात में प्राइवेट पार्ट कटने का मामला सामने आया है। परिजनों ने आनन-फानन में उसे एसआरएन अस्पताल भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने सर्जरी कर जान बचा ली। हालांकि अभी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की मानें तो किसी धारदार हथियार से प्राइवेट पार्ट काटी गई है। उधर, पुलिस का कहना है कि अभी तक उनके पास किसी तरह की शिकायत नहीं मिली है। फिलहाल घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चा बनी हुई है।

पुलिस के अनुसार, एक युवक के प्राइवेट पार्ट पर धारदार हथियार से हमला करने की सूचना मिली थी। पुलिस जब अस्पताल पहुंची तो युवक बेहोशी की हालत में भर्ती मिला। पूछताछ में उसके बड़े भाई ने बताया कि उसका भाई रात में अपने कमरे में सो रहा था। अचानक रात लगभग दो बजे वह चीखते हुए खून से लथपथ बड़े भाई के कमरे में पहुंचा। उसने बताया कि उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया है। इसके बाद बेहोश हो गया। आशंका है कि प्राइवेट पार्ट पर चाकू से हमला किया गया है। परिजन उसे गंभीर हालात में लेकर एसआरएन अस्पताल पहुंचे। घायल युवक पांच भाइयों और दो बहनों में सबसे छोटा और अविवाहित है। युवक के प्राइवेट पार्ट पर चाकू से किसने और क्यों हमला किया, इसकी जानकारी अब तक नहीं हो सकी है। मऊआइमा थाना प्रभारी पंकज अवस्थी ने बताया कि पूछताछ में मामला स्पष्ट नहीं हो सका है। यदि घायल के परिजन तहरीर देते हैं, तो मामले की विवेचना कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।