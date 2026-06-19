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BJP को फायदा पहुंचाना चाहते हैं सपा के कुछ नेता, सांसद रुचि वीरा ने किस पर साधा निशाना? राजभर पर भी हमला बोला

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा ने राजभर के बयान पर पलटवार किया। इसके अलावा सांसद रुचि वीरा ने पीडीए सम्मेलन में नहीं बुलाए जाने को लेकर अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं को लेकर भी नाराजगी जताई। 

BJP को फायदा पहुंचाना चाहते हैं सपा के कुछ नेता, सांसद रुचि वीरा ने किस पर साधा निशाना? राजभर पर भी हमला बोला

Moradabad News: सपा के पीडीए सम्मेलन में न बुलाए जाने से नाराज मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा भड़क गईं। इससे पहले सांसद ने ओम प्रकाश राजभर हमला बोला। अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर नाराज हुईं सांसद रुचि वीरा ने कहा, विधानसभा चुनाव से पहले कुछ नेता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे। नाम लिए बिना कहा कि एक नेता पर्दे के पीछे साजिश कर रहा है। इसमें पार्टी का दोष नहीं है। तभी तो भाजपा के लोगों को मौका मिल रहा है। खासकर महिलाओं द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक महिला सांसद को बुलाया नहीं गया। अपमान किया गया, फोटो भी नहीं लगाई गई।

सांसद ने इशारा करते हुए कहा कि जिन्होंने यह षड़यंत्र रचा है वह भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? क्या वह महिला विरोधी हैं? क्या वह मेरी लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर शिकायत करूंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग छोड़ने तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर अंकुश लगना चाहिए। मैं चाहती हूं कि मुरादाबाद में सभी सीटें पार्टी जीते। मैं पार्टी को लगातार मजबूत करने का काम कर रही हूं। सांसद ने कहा कि कुंदरकी उप चुनाव में भी उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी के विरुद्ध साजिश की गई थी।

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क्या है पूरा मामला

14 जून को मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पीडीए सम्मेलन में सांसद रुचिवीरा को नहीं बुलाया गया और न ही उनके कार्यक्रम में लगे बैनर होर्डिंग में उनके फोटो लगाए गए थे। इस पर रुचिवीरा और पार्टी के नेताओं के बीच की गुटबाजी सामने आ गई है। इसे लेकर ही रुचिवीरा हमलावर हुई हैं। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के एक्स पर किए पोस्ट पर मुरादाबाद से सपा सांसद रुचिवीरा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजभर खुद सपा में आना चाहते हैं, तभी इस तरह की बात कर रहे हैं। इसके अलावा पीडीए सम्मेलन में न बुलाए जाने के मामले में उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं पर जमकर हमला बोला। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुरादाबाद में आयोजित पीडीए कार्यक्रम में सांसद की अनुपस्थिति पर टिप्पणी करते हुए सपा के भीतर मतभेदों का दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी नेतृत्व अन्य पिछड़ा वर्ग और दलित समाज का सम्मान नहीं करता। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी में भविष्में बड़ी टूट होने का दावा भी किया।

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अखिलेश यादव के साथ मजबूती से खड़े हैं कार्यकर्ता : हरेंद्र मलिक

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा है कि उनकी पार्टी में किसी प्रकार की टूट की संभावना नहीं है और पार्टी के सभी सांसद, विधायक तथा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में एकजुट हैं। मलिक ने गुरुवार को बातचीत में कहा कि अखिलेश यादव जनाधार वाले, लोकप्रिय और जमीनी नेता हैं। वह पार्टी के प्रत्येक सांसद, विधायक और कार्यकर्ता के साथ परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि पार्टी के भीतर सभी लोग स्वयं को सम्मानित और सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का मजबूत जनाधार है और समाजवादी पार्टी का भवष्यि पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह कभी भी अखिलेश यादव का साथ नहीं छोड़ेंगे। उनके अनुसार अखिलेश यादव के प्रति उनका राजनीतिक ही नहीं,बल्कि व्यक्तिगत सम्मान और लगाव भी है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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