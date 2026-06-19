BJP को फायदा पहुंचाना चाहते हैं सपा के कुछ नेता, सांसद रुचि वीरा ने किस पर साधा निशाना? राजभर पर भी हमला बोला

मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा ने राजभर के बयान पर पलटवार किया। इसके अलावा सांसद रुचि वीरा ने पीडीए सम्मेलन में नहीं बुलाए जाने को लेकर अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं को लेकर भी नाराजगी जताई।

Moradabad News: सपा के पीडीए सम्मेलन में न बुलाए जाने से नाराज मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा भड़क गईं। इससे पहले सांसद ने ओम प्रकाश राजभर हमला बोला। अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर नाराज हुईं सांसद रुचि वीरा ने कहा, विधानसभा चुनाव से पहले कुछ नेता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे। नाम लिए बिना कहा कि एक नेता पर्दे के पीछे साजिश कर रहा है। इसमें पार्टी का दोष नहीं है। तभी तो भाजपा के लोगों को मौका मिल रहा है। खासकर महिलाओं द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक महिला सांसद को बुलाया नहीं गया। अपमान किया गया, फोटो भी नहीं लगाई गई।

सांसद ने इशारा करते हुए कहा कि जिन्होंने यह षड़यंत्र रचा है वह भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? क्या वह महिला विरोधी हैं? क्या वह मेरी लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर शिकायत करूंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग छोड़ने तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर अंकुश लगना चाहिए। मैं चाहती हूं कि मुरादाबाद में सभी सीटें पार्टी जीते। मैं पार्टी को लगातार मजबूत करने का काम कर रही हूं। सांसद ने कहा कि कुंदरकी उप चुनाव में भी उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी के विरुद्ध साजिश की गई थी।

क्या है पूरा मामला 14 जून को मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पीडीए सम्मेलन में सांसद रुचिवीरा को नहीं बुलाया गया और न ही उनके कार्यक्रम में लगे बैनर होर्डिंग में उनके फोटो लगाए गए थे। इस पर रुचिवीरा और पार्टी के नेताओं के बीच की गुटबाजी सामने आ गई है। इसे लेकर ही रुचिवीरा हमलावर हुई हैं। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के एक्स पर किए पोस्ट पर मुरादाबाद से सपा सांसद रुचिवीरा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजभर खुद सपा में आना चाहते हैं, तभी इस तरह की बात कर रहे हैं। इसके अलावा पीडीए सम्मेलन में न बुलाए जाने के मामले में उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं पर जमकर हमला बोला। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुरादाबाद में आयोजित पीडीए कार्यक्रम में सांसद की अनुपस्थिति पर टिप्पणी करते हुए सपा के भीतर मतभेदों का दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी नेतृत्व अन्य पिछड़ा वर्ग और दलित समाज का सम्मान नहीं करता। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी में भविष्में बड़ी टूट होने का दावा भी किया।