कुछ लोग कुएं के मेंढक की तरह, सीएम योगी ने अखिलेश के PDA का मतलब भी बताया

यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कुएं के मेंढक की तरह है। अपने परिवार तक सिमट कर रह गए। उन्होंने अखिलेश के पीडीए का मतलब भी बताया।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 01:05 PM
यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज अंतिम दिन सरकार के 'विजन डॉक्यूमेंट' पर चर्चा हो रही है। इस दौरान सीएम योगी विपक्ष को जवाब दे रहे हैं। सीएम योगी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग कुएं के मेंढक की तरह हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इसके आगे कुछ नहीं दिखता। सिर्फ अपना परिवार दिखता है। दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन ये परिवार में ही सिमटे हैं। सपा पर हमला करते हुए योगी ने अखिलेश के पीडीए का मतलब बताया। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब -परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये लोग परिवार डेवलेपमेंट अथॉरिटी की तरह काम कर रहे हैं।

सीएम योगी ने कहा कि 2017 में सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार था। भाई भतीजावाद कल्चर यूपी में हावी था। 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने कानून का राज स्थापित किया। उन्होंने कहा कि अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 2017 के बाद डबल इंजन सरकार में अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस, उद्योगों के लिए सुरक्षित वायावरण और निवेशकों का ड्रीम डेस्टीनेशन, एक्सप्रेस वे- एयरपोर्ट और मेट्रो से जुड़ा। किसानों के सीधे खातों में सहायता जाना शुरू हो गई।

योगी ने कहा कि आज युवाओं के हाथों में कौशल और रोजगार है। सबकी संतुष्टीकरण। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसने यूपी की दशा और दिशा बदली। योगी ने कहा कि 1947 से 2014 तक भारत की भागीदारी दुनिया की जीडीपी में गिरी। 2014 के बाद से उठा और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ।

