संविधान गौरव दिवस पर सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग लाल किताब लेकर संविधान के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता किसी परिवार या व्यक्ति में नहीं, बल्कि देश के आम नागरिकों में निहित है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान गौरव दिवस के मौके पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग लाल किताब लेकर संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने और जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि इन लोगों ने संविधान की प्रति पढ़ी होती तो देश की संप्रभुता का संरक्षक होने का दावा करने का दुस्साहस नहीं करते। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता किसी व्यक्ति, परिवार या जाति विशेष में नहीं, बल्कि देश के आम नागरिक में निहित है। मुख्यमंत्री गुरुवार को लोकभवन में आयोजित संविधान गौरव दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संविधान 145 करोड़ भारतवासियों का गौरव और मार्गदर्शक है। यह हमें अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी बोध कराता है। हर भारतीय देश का वास्तविक संरक्षक है। कोई व्यक्ति या परिवार यह दावा नहीं कर सकता कि उसके कारण भारत का अस्तित्व है या वही देश का संरक्षक है।

लाल किताब लेकर लोगों को गुमराह कर रहा विपक्ष- योगी योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि आज कुछ लोग लाल पुस्तिका लेकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जब इन्हें अवसर मिला था, तब इन्होंने संविधान का गला घोंटने का प्रयास किया। आजादी के तत्काल बाद पहला संविधान संशोधन प्रेस की आजादी को बंधक बनाने के लिए किया गया। समय-समय पर अपने स्वार्थ के लिए संविधान में संशोधन किए गए। इन लोगों ने संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र को भी कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। ऐसे प्रयासों से देश को बचाना सभी की जिम्मेदारी है।

कांग्रेस पर आंबेडकर की उपेक्षा का आरोप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें भारत रत्न नहीं लेने दिया और संसद तक पहुंचने से रोकने के प्रयास किए। वहीं, सपा सरकार ने कन्नौज मेडिकल कॉलेज से बाबा साहेब का नाम हटा दिया था। प्रदेश सरकार ने दोबारा मेडिकल कॉलेज का नाम उनके नाम पर किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने महाराज सुहेलदेव, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे महापुरुषों के सम्मान में भी कई कार्य किए हैं। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद सबसे पहले संसद और संविधान की प्रति को प्रणाम किया था। संविधान की मूल प्रति में भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण, भगवान श्रीकृष्ण, महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक के चित्र भारतीय सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं।