सहखातेदारों के जमीन की हिस्सेदारी की बंटवारी का समाधान, अब यहां होगी सुनवाई

संक्षेप: यूपी में सहखातेदारों के जमीन की हिस्सेदारी की बंटवारी का समाधान हो गया है। किसानों को इनकी जोतों का विभाजन राजस्व न्यायालयों में ही किया जाएगा। एसडीएम सकी सुनवाई करेंगे और आने वाले वादों को खारिज नहीं करेंगे।

यूपी की योगी सरकार ने सहखातेदार किसानों के जोत के विभाजन को लेकर आने वाली समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। इनकी जोतों का विभाजन राजस्व न्यायालयों में ही किया जाएगा। एसडीएम इसकी सुनवाई करेंगे और आने वाले वादों को खारिज नहीं करेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सचिव एवं आयुक्त राजस्व परिषद कंचन वर्मा ने इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में दी गई व्यवस्था में स्पष्ट निर्देश के बाद भी यह जानकारी मिल रही है कि मिनजुमला धारा-116 के तहत किसी भूमिधर द्वारा जोत के विभाजन के लिए एसडीएम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाने पर उसे सुनने योग्य न बताते हुए खारिज कर दिया जाता है।

एसडीएम के इस फैसले से नाराज होकर कई वादी हाईकोर्ट के समक्ष वाद दायर कर रहे हैं। हाईकोर्ट एसडीएम के आदेशों को खारिज करते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-116 के अंतर्गत जोत के विभाजन के लिए अंतिम डिक्री तैयार कराने के आदेश दिए हैं। परिषद स्तर पर देखने में आया है कि प्रदेश के अधिकतर एसडीएम न्यायालयों में इस तरह के वादों को खारिज किया जा रहा है।