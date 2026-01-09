Hindustan Hindi News
सहखातेदारों के जमीन की हिस्सेदारी की बंटवारी का समाधान, अब यहां होगी सुनवाई

सहखातेदारों के जमीन की हिस्सेदारी की बंटवारी का समाधान, अब यहां होगी सुनवाई

संक्षेप:

यूपी में सहखातेदारों के जमीन की हिस्सेदारी की बंटवारी का समाधान हो गया है। किसानों को इनकी जोतों का विभाजन राजस्व न्यायालयों में ही किया जाएगा। एसडीएम सकी सुनवाई करेंगे और आने वाले वादों को खारिज नहीं करेंगे।

Jan 09, 2026 11:09 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी की योगी सरकार ने सहखातेदार किसानों के जोत के विभाजन को लेकर आने वाली समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। इनकी जोतों का विभाजन राजस्व न्यायालयों में ही किया जाएगा। एसडीएम इसकी सुनवाई करेंगे और आने वाले वादों को खारिज नहीं करेंगे।

सचिव एवं आयुक्त राजस्व परिषद कंचन वर्मा ने इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में दी गई व्यवस्था में स्पष्ट निर्देश के बाद भी यह जानकारी मिल रही है कि मिनजुमला धारा-116 के तहत किसी भूमिधर द्वारा जोत के विभाजन के लिए एसडीएम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाने पर उसे सुनने योग्य न बताते हुए खारिज कर दिया जाता है।

एसडीएम के इस फैसले से नाराज होकर कई वादी हाईकोर्ट के समक्ष वाद दायर कर रहे हैं। हाईकोर्ट एसडीएम के आदेशों को खारिज करते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-116 के अंतर्गत जोत के विभाजन के लिए अंतिम डिक्री तैयार कराने के आदेश दिए हैं। परिषद स्तर पर देखने में आया है कि प्रदेश के अधिकतर एसडीएम न्यायालयों में इस तरह के वादों को खारिज किया जा रहा है।

इसलिए किसी भूमिधर द्वारा ऐसी जोत जिसका वह सह अंशधारी है (सभी सहखातेदारों के गाटे चाहे एक खाते में हो या अलग-अलग) भौतिक विभाजन के लिए वाद प्रस्तुत किए जाने पर उसे खारिज नहीं किया जाएगा। एसडीएम द्वारा उक्त वाद में सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए जोत के विभाजन की कार्यवाही की जाएगी। इसके आधार पर अभिलेख और मानचित्र संशोधन करने का निर्देश भी दिया जाएगा। मंडलायुक्त और जिलाधिकारी स्तर पर स्वयं इसकी समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि एसडीएम द्वारा मामले का सही ढंग से निस्तारण किया जा रहा है या नहीं।

