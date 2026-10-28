आरोपी की जमानत निरस्त करने के लिए ठोस और पर्याप्त आधार जरूरी, हाईकोर्ट की टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज समित गोपाल ने महोबा के अमित कुमार वर्मा हत्याकांड में आरोपियों जुनैद खान उर्फ शिब्बू और अर्शील उर्फ अमान की जमानत निरस्त कराने की मांग वाली अपीलें खारिज कर दी। जज ने टिप्पणी करते हुए कहा जमानत निरस्त करने के लिए ठोस और पर्याप्त आधार जरूरी है।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी आरोपी की जमानत निरस्त करने के लिए ठोस और पर्याप्त आधार होना जरूरी है। केवल इस आधार पर जमानत रद्द नहीं की जा सकती कि पहले उसकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी थी। यदि आरोपी ने जमानत पर रिहा होने के बाद स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया, गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का कोई प्रमाण नहीं है, तो जमानत निरस्त करने का औचित्य नहीं बनता।
न्यायमूर्ति समित गोपाल ने महोबा के अमित कुमार वर्मा हत्याकांड में आरोपियों जुनैद खान उर्फ शिब्बू और अर्शील उर्फ अमान की जमानत निरस्त कराने की मांग वाली अपीलें खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। अपील मृतक के भाई हिरदेश कुमार ने दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा कि जमानत देने के आदेश और जमानत निरस्त करने के प्रश्न पर विचार करते समय अलग-अलग कसौटियां लागू होती हैं। जमानत निरस्त करने के लिए यह देखना आवश्यक है कि आरोपी ने रिहाई के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है या परिस्थितियों में ऐसा कोई बदलाव आया है, जो जमानत जारी रखने के विरुद्ध जाता हो।
दूसरी अर्जियों पर किया गया था विचार
अपीलकर्ता की ओर से दलील दी गई कि जब हाईकोर्ट आरोपियों की पहली जमानत अर्जियां खारिज कर चुका था, तो सत्र न्यायाधीश को उनकी दूसरी जमानत अर्जियों पर राहत नहीं देनी चाहिए थी। वहीं, आरोपियों की ओर से बताया गया कि पहली जमानत अर्जियां खारिज होने के बाद अभियोजन पक्ष के दो गवाहों के बयान दर्ज हो चुके थे। इसे परिस्थितियों में बदलाव बताते हुए दूसरी अर्जियों पर विचार किया गया था। कोर्ट ने कहा कि सत्र न्यायालय ने गवाहों के बयानों सहित प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार करने के बाद विस्तृत आदेश पारित किए थे। ऐसा कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आया, जिससे साबित हो कि आरोपियों ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया या मुकदमे की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई।
गर्दन में कांच का टुकड़ा लगने से हुई थी मौत
मामला 16-17 जुलाई 2024 की रात महोबा के गांधी नगर स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के कार्यालय में हुई घटना से जुड़ा है। विवाद के दौरान कांच टूटने से अमित कुमार वर्मा की गर्दन में कांच का टुकड़ा लग गया था, जिससे बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। हाईकोर्ट ने दोनों अपीलें खारिज करते हुए विचारण अदालत को मुकदमे की सुनवाई में अनावश्यक स्थगन से बचने और यथाशीघ्र निर्णय करने का निर्देश दिया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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पत्रकारिता का सफर
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