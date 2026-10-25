2 दिन से लापता फौजी की पत्नी का शव मिला; पति पर हत्या का आरोप, फोन करके बुलाया था

बागपत के वाजिदपुर गांव में दो दिन से लापता फौजी की 25 वर्षीय पत्नी रुबीना का शव खेत में मिला। परिजनों ने पति अलीशान पर हत्या का आरोप लगाते हुए बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग पर जाम लगाया और गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बड़ौत, संवाददाता: बागपत के वाजिदपुर गांव से दो दिन से लापता चल रही फौजी की पत्नी की हत्या कर शव खेत में फेंक दिया गया। शनिवार सुबह महिला का शव मिलने पर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद मृतका के परिजनों और लोगों ने बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया और हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। फौजी पति के खिलाफ तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खड़खड़ी गांव निवासी इरफान की 25 वर्षीय बेटी रुबीना का निकाह तीन साल पहले मुजफ्फरनगर के पुरबालियान गांव निवासी फौजी अलीशान के साथ हुआ था। अलीशान की फिलहाल कश्मीर में तैनाती है। शादी के एक साल बाद रुबीना ने बेटे को जन्म दिया। रुबीना के भाई आजाद ने बताया कि करीब डेढ़ साल से रुबीना का दहेज की मांग को लेकर पति से विवाद चल रहा था।

इसी विवाद के चलते रुबीना डेढ़ साल से मायके में रह रही थी। आजाद ने बताया कि 22 अक्टूबर को रुबीना की पति से फोन पर बातचीत हुई। इसके बाद रुबीना उससे मिलने चली, लेकिन वापस घर नहीं आई। काफी तलाश के बाद जब कोई पता नहीं चला तो उन्होंने 23 अक्टूबर को बड़ौत थाने में रुबीना की गुमशुदगी दर्ज कराई। शनिवार सुबह करीब नौ बजे पुलिस को बिजरौल-वाजिदपुर मार्ग पर वाजिदपुर के रहने वाले किसान सतपाल के खेत में महिला का शव पड़ा होने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो मृतका की शिनाख्त रुबीना के रूप में हुई।

पति, सास समेत कई पर मुकदमा फोरेंसिक टीम के अनुसार मृतका के गले पर चोट के गहरे निशान मिले हैं। परिजन भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव लाया गया तो गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग पर शव को रखकर जाम लगा दिया। वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। सीओ अंशु जैन ने बताया कि मृतका के भाई आजाद की तहरीर के आधार पर मृतका के पति अलीशान, सास बलीस, सुहेल, साइना, अमर व जुबेदीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।