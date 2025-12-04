सैनिक को कार की छत पर बैठाकर निकाला रोड शो, पुलिस ने काट दिया 28 हजार का चालान

यूपी के हापुड़ में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना कार सवार को भारी पड़ गया। तहसील क्षेत्र के गांव बहादुरगढ़ में छह माह के बाद छुट्टी आए एयरफोर्स में तैनात सैनिक के रोड शो निकाला। रोड शो का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने गाड़ी के नंबर प्लेट की जांच करते हुए करीब 28 हजार का चालान कर दिया है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

गुरुवार दोपहर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। वीडियो में समाजवादी पार्टी का झंडा लगी एक एक कार पर सवार कुछ लोग यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। हालांकि इस कार पर तिरंगा भी लगा हुआ था। कार की छत पर सैनिक की वर्दी पहने हुए एक युवक बैठा हुआ था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई तो स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच की, जिसमें पाया गया कि क्षेत्र के ही गांव बहादुरगढ़ निवासी एक युवक की करीब छह माह पूर्व एयरफोर्स में नौकरी लगी थी। वह अब छह माह के बाद अपने घर छुट्टी पर आया था। उसके आने पर ग्रामीणों ने जश्न मनाने के दौरान फौजी की वर्दी में मौजूद युवक को कार की छत पर बैठा दिया और उसके बाद कुछ लोग कार की दोनों तरफ लटक गए। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक धीरज मलिक ने बताया कि वायरल हुई वीडियो के आधार पर संबंधित कार का चालान कर दिया गया है।