Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newssoldier was taken out on roof car for road show Hapur and police issued challan 28000 rupees
सैनिक को कार की छत पर बैठाकर निकाला रोड शो, पुलिस ने काट दिया 28 हजार का चालान

सैनिक को कार की छत पर बैठाकर निकाला रोड शो, पुलिस ने काट दिया 28 हजार का चालान

संक्षेप:

हापुड़ में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना कार सवार को भारी पड़ गया। तहसील क्षेत्र के गांव बहादुरगढ़ में छह माह के बाद छुट्टी आए एयरफोर्स में तैनात सैनिक के रोड शो निकाला।

Dec 04, 2025 11:19 pm ISTDinesh Rathour हापुड़
share Share
Follow Us on

यूपी के हापुड़ में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना कार सवार को भारी पड़ गया। तहसील क्षेत्र के गांव बहादुरगढ़ में छह माह के बाद छुट्टी आए एयरफोर्स में तैनात सैनिक के रोड शो निकाला। रोड शो का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने गाड़ी के नंबर प्लेट की जांच करते हुए करीब 28 हजार का चालान कर दिया है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गुरुवार दोपहर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। वीडियो में समाजवादी पार्टी का झंडा लगी एक एक कार पर सवार कुछ लोग यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। हालांकि इस कार पर तिरंगा भी लगा हुआ था। कार की छत पर सैनिक की वर्दी पहने हुए एक युवक बैठा हुआ था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई तो स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच की, जिसमें पाया गया कि क्षेत्र के ही गांव बहादुरगढ़ निवासी एक युवक की करीब छह माह पूर्व एयरफोर्स में नौकरी लगी थी। वह अब छह माह के बाद अपने घर छुट्टी पर आया था। उसके आने पर ग्रामीणों ने जश्न मनाने के दौरान फौजी की वर्दी में मौजूद युवक को कार की छत पर बैठा दिया और उसके बाद कुछ लोग कार की दोनों तरफ लटक गए। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक धीरज मलिक ने बताया कि वायरल हुई वीडियो के आधार पर संबंधित कार का चालान कर दिया गया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Hapur News UP Police
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |