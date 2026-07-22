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कैंटीन ले जाने के बहाने फौजी ने बीवी को मार डाला, दोस्त के साथ मिलकर नहर में फेंका शव

By Pawan Kumar Sharma
हिन्दुस्तान संवाद, एटा
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एटा में एक फौजी ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी फिर शव को नहर में फेंक दिया। घटना को अंजाम देने के बाद वह ड्यूटी पर चला गया। उधर, पुलिस ने वारंट जारी कर सेना के अधिकारी को पत्र भेजा। जिसके बाद आरोपी को तैनाती स्थल पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया गया।

कैंटीन ले जाने के बहाने फौजी ने बीवी को मार डाला, दोस्त के साथ मिलकर नहर में फेंका शव

Crime News: यूपी के एटा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक फौजी ने पत्नी की हत्या करने के बाद शव को नहर में फेंक दिया। घटना को अंजाम देने के बाद वह ड्यूटी पर चला गया। कोतवाली नगर पुलिस ने जानकारी करने के बाद वारंट जारी कराया और सेना के अधिकारी को पत्र भेजा। जिसके बाद आरोपी को तैनाती स्थल पश्चिम बंगाल से पुलिस ने पकड़ा। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने घटना को कुबूल कर लिया है।

ये घटना थाना मारहरा के गांव हिम्मतपुर काकामई बादामपुर हाल का है। जहां रमाकांत छह जुलाई को पत्नी सोनी को आगरा में कैंटीन से सामान दिलाने के बहाने ले गया था। इसके साथ गांव का ही दोस्त अजय भी साथ था। छह जुलाई के बाद से महिला घर नहीं लौटी तो सोनी की मां सरोज देवी ने रमाकांत और उसके परिजनों पर बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसएसपी डॉक्टर इलामारन जि. के नेतृत्व में आरोपी रमाकांत के खिलाफ वारंट जारी कराकर सेना के यूनिट के अधिकारी को सूचना दी। इसके बाद कोतवाली नगर प्रभारी धर्मेन्द्र कुमार सिंह, टीम के साथ पश्चिम बंगाल के जिला जलपाईगुडी के थाना माल बाजार पहुंचे और आरोपी रमाकांत को उसके तैनाती स्थल से हिरासत में लिया है।

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पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि पति, पत्नी के बीच विवाद होते रहते थे और छह जुलाई को विवाद ज्यादा बढ़ गया था। रमाकांत ने दोस्त अजय के साथ मिलकर महिला को पहले मुक्के मारे और बाद में गला दबा दिया। सांस न रह जाने बाद में चुन्नी से भी गला दबाया। कार से आगरा रोड स्थित हजारा नहर पहुंचे और शव को नहर में फेंक दिया। हत्या करने के बाद दो से तीन इधर-उधर घूमता रहा और बाद में पश्चिम बंगाल डयूटी पर पहुंच गया था।

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बचने के लिए पहले पहुंचा था पठानकोट

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने घटना को अंजाम देने के बाद दो से तीन कहीं घूमता रहा और बाद में बचने के लिए पठानकोट जम्मू कश्मीर पहुंचा था। वहां से उनका ट्रांसफर पश्चिम बंगाल हो गया था और पठानकोट से भी रवानगी हो गई थी। जिसके बाद अधिकारियों ने मना कर दिया था वही पर ज्वाइन करने के लिए कहा था।

इस मामले में एसएसपी ने बताया कि पत्नी से विवाद के बाद आरोपी पति ने दोस्त के साथ मिलकर हत्या की थी और हत्या करने के बाद शव को नहर में फेंक दिया था। आरोपी को पश्चिम बंगाल से हिरासत में लिया गया है। आरोपी ने घटना का इकबाल कर लिया है। मामले की जांच चल रही है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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