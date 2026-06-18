पांडे जी... बच्चों का ख्याल रखिएगा; पत्नी की मौत की खबर सुनकर फौजी पति ने दी जान

उन्नाव के दांदामऊ गांव में संदिग्ध हालात में साधना पांडेय की मौत के बाद पानागढ़ में तैनात उनके फौजी पति शैलेंद्र पांडेय ने आत्महत्या कर ली। पत्नी की मौत से पहले भेजे ऑडियो में उन्होंने बच्चों की देखभाल की गुहार लगाई। पुलिस दोनों घटनाओं को जोड़कर जांच कर रही है।

उन्नाव जिले के बीघापुर थाना क्षेत्र के दांदामऊ गांव में एक ही परिवार में हुई दो मौतों से सनसनी फैल गई। मंगलवार रात 35 वर्षीय साधना पांडेय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसकी जानकारी पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में सेना की एएमसी कोर में तैनात उनके पति शैलेंद्र पांडेय को मिली तो उन्होंने बुधवार सुबह आत्महत्या कर ली। पुलिस दोनों घटनाओं को जोड़कर जांच कर रही है। दांदामऊ गांव निवासी 40 वर्षीय शैलेंद्र पांडेय पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में सेना की एएमसी कोर में तैनात थे। करीब दस वर्ष पहले उनकी शादी कानपुर नगर के चकेरी स्थित जेके कॉलोनी निवासी अशोक कुमार मिश्र की बेटी साधना से हुई थी।

दंपति के बेटा और बेटी हैं दंपती के दो बच्चे हैं, जिनमें नौ वर्षीय बेटी सान्वी और पांच वर्षीय बेटा यथार्थ शामिल हैं। शैलेंद्र एक माह पहले छुट्टी पर घर आए थे और पत्नी के साथ कानपुर में मकान निर्माण का कार्य देख रहे थे। परिवार में चचेरे भाई की 29 जून को होने वाली शादी के चलते वे पांच दिन पहले गांव आए थे और छुट्टी बढ़वाने की बात कहकर ड्यूटी पर लौट गए थे। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात साधना का किसी बात को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों से विवाद हुआ था। इसके बाद उसकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई। ससुराल पक्ष हार्ट अटैक से मौत होने की बात कह रहा है, जबकि मायके वालों ने गले पर चोट के निशान होने का हवाला देते हुए हत्या का आरोप लगाया है। लालकुआं चौकी प्रभारी गजेंद्र सिंह के मुताबिक, अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

रिश्तेदार को भेजा ऑडियो संदेश उधर, पत्नी की मौत की सूचना मिलने के बाद शैलेंद्र पांडेय ने आत्महत्या से पहले कानपुर में रहने एक रिश्तेदार को ऑडियो संदेश भेजा। इसमें उन्होंने अपने दोनों बच्चों की देखभाल करने की अपील की। ऑडियो में उन्होंने कहा कि अब उनकी पत्नी नहीं रही तो वह भी नहीं रहेंगे। उन्होंने अपने परिवार को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनकी और पत्नी की गलतफहमी के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। उन्होंने रिश्तेदार से बच्चों को प्यार से पालने और कभी उन्हें न मारने की गुजारिश भी की।