वॉच टॉवर पर ड्यूटी के दौरान फोन पर बात कर रहा था जवान, खुद के ही राइफल से चल गई गोली, मौत

सीतापुर में 11वीं बटालियन पीएसी परिसर के टॉवर पर ड्यूटी दे रहे जवान की गोली लगने से मौत हो गई। वॉच टॉवर पर ड्यूटी के दौरान फोन पर बात करते समय जवान की खुद की इनसास राइफल से गोली चल गई।

यूपी के सीतापुर स्थित 11वीं बटालियन पीएसी परिसर स्थित केंद्रीय आयुध भंडार के टॉवर पर ड्यूटी दे रहे जवान की शनिवार को गोली लगने से मौत हो गई। वॉच टॉवर पर ड्यूटी के दौरान फोन पर बात करते समय जवान की स्वयं की इनसास रायफल से गोली चलने के दौरान घटना हो गई। गोलियां ठुड्डी को चीरते हुए सिर के पार हो गईं। घटना में जवान की मौके पर ही मौत हो गई। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी अंकुर अग्रवाल समेत पुलिस के अफसर जिला अस्पताल पहुंचे और मौके पर जांच पड़ताल की। परिजनों को सूचित करने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

जनपद अमरोहा के निवासी हिमांशु सिंह केंद्रीय भंडार के वॉच टावर पर ड्यूटी दे रहे थे। इसी दौरान गोली चलने की आवाज आई और वह गिर पड़े। गोली की आवाज और घटना की जानकारी से केंद्रीय आयुध भंडार में हड़कंप मच गया और दूसरे पीएसी कर्मी आनन फानन में मौके पर पहुंचे। साथियों द्वारा जवान को जिला अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरक्षी के कान में मोबाइल से बात करने वाला एक इयरबड्स भी लगा मिला है। आरक्षी हिमांशु सिंह 2021 बैच का जवान था। वह मुरादाबाद की 24वीं बटालियन पीएसी दल में तैनात था। सीतापुर के केंद्रीय रिजर्व भंडार गृह (सीआर) में दो माह की ड्यूटी के लिए उसे भेजा गया था।

हिमांशु शनिवार की सुबह सात से 10 बजे तक टॉवर की ड्यूटी पर था। शक जताया जा रहा है कि वह मोबाइल पर बात कर रहा था इसी दौरान 8:45 बजे अचानक उसकी इनसास रायफल से गोली चल गई थी। हालांकि फील्ड यूनिट समेत पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है की घटना के दौरान हुआ फोन पर किसी से बात कर रहे थे और गोली उनके द्वारा स्वयं चलाई गई है। साथियों ने बताया की हिमांशु की नौ महीने पहले दिसंबर 2024 में ही शादी हुई थी। वह शनिवार सुबह छह बजे पहले मंदिर गया था। वहां से दर्शन करने के बाद ड्यूटी के लिए निकल गया था।