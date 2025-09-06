घोड़ा बेचा; भैंस बेची, गर्भवती हुई तो छोड़ा, राकेश बनकर तलाकशुदा महिला को चीट करता रहा शमशाद

यूपी में धर्मांतरण और लव जेहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी इन पर लगाम नहीं लग रहा है। एक ताजा मामला गोरखपुर के रामगढ़ताल इलाके से सामने आया है।

रामगढ़ताल इलाके की रहने वाली तलाकशुदा महिला ने तहरीर दी है कि इंस्टाग्राम के माध्यम से राकेश निषाद नामक युवक ने उसे फोन किया। पहले वह बात करने से मना करती थी, लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा। धीरे-धीरे राकेश के झूठे प्रलोभन में वह फंसती गई। शादी का झांसा देकर वह शारीरिक संबंध बनाने लगा। महिला ने राकेश निषाद को अपने बच्चों के बारे में बताया था। तब भी वह शादी करने के लिए तैयार था। करीब एक साल साथ रहते हो गए और वह शादी की बात को टालता रहा। महिला ने राकेश पर शादी करने का दबाव बनाया तो उसने कुछ पैसों की जरूरत बताई और कहा कि पैसा मिलने के बाद ही शादी कर लेगा।

घोड़ा-भैंस बेचकर दिया पैसा महिला ने अपना घोड़ा बेचकर राकेश को 50 हजार रुपये दिए। उसके बाद हिन्दू बनकर अगस्त 2024 में गोरखनाथ मन्दिर में उसने शादी कर दी। महिला के साथ 10 से 15 दिन रहने के बाद उसने यह कहकर सऊदी जाने की बात कही कि पैसा कमा कर लौटेगा तो उसे और उसके बच्चों को घर ले जाएगा। सऊदी जाने के लिए महिला ने अपनी भैंसें बेच कर राकेश को 70 हजार रुपये और दिए। तीन माह बाद वह सऊदी से वापस आ गया, पर महिला को घर ले जाने को तैयार नहीं था।

चार बच्चों का बाप निकला आरोपी महिल के दबाव बनाने पर आरोपी ने कहा कि उसे अपने घर नहीं ले जाएगा, क्योंकि वह पहले से शादीशुदा है और उसके चार बच्चे हैं। उसने अपने धर्म का भी खुलासा किया कि वह शमशाद आलम है, राकेश निषाद नहीं। बिहार के बेतिया जिले के लऊरिया थाना क्षेत्र के तेलपुर गांव का रहने वाला है।