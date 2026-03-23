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Yogi Cabinet Decisions: गोरखपुर में सोलर प्लांट, लखनऊ में कन्वेशन सेंटर, बिजनेस पार्क के लिए जमीन देगी सरकार

Mar 23, 2026 02:28 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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योगी कैबिनेट की बैठक में सोमवार को 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिसमें गोरखपुर में सोलर प्लांट, लखनऊ में 10 हजार की क्षमता वाला कन्वेशन सेंटर और दुब्बग्गा में फ्लाईओवर को मंजूरी मिली। इसके अलावा निजी निवेशकों को बिजनेस पार्क के लिए सरकार जमीन देगी।

Yogi Cabinet Decisions: गोरखपुर में सोलर प्लांट, लखनऊ में कन्वेशन सेंटर, बिजनेस पार्क के लिए जमीन देगी सरकार

मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिसमें किसानों को बड़ी सौगात दी गई है। इस साल (2026) गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 160 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान किया। इसके अलावा भी कई बड़े फैसले लिए गए। गोरखपुर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा। इसे कोल इंडिया लिमिटेड लगा रहा है। 80 एकड़ जमीन मिली है। इससे गोरखपुर को सोलर सिटी बनाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि लखनऊ में वृंदावन योजना में 10 हजार लोगों की क्षमता का कन्वेशन सेंटर बनाया जाएगा। इसमें 1435.25 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जिसमें ऑडिटोरियम और होटल भी बनाया जाएगा।

दुबग्गा में फ्लाईओवर को मंजूरी

लखनऊ-हरदोई मार्ग पर दुबग्गा में फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। यह फ्लाईओवर 305.31 करोड़ की लागत से तैयार होगा। इसकी कुल लंबाई 1811.72 मीटर होगी। फ्लाईओवर बनने से इस मार्ग पर ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और आवागमन आसान होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि यूपी में निजी बिजनेस पार्क विकास योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना का मकसद औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

निजी निवेशकों को बिजनेस पार्क के लिए जमीन देगी सरकार

निजी निवेशकों को बिजनेस पार्क के लिए सरकार जमीन देगी। उस जमीन की कीमत 45 साल में किश्तों में वसूली जाएगी। उन्होंने बताया कि निवेशक को बिजनेस पार्क विकसित करना होगा। उत्तर प्रदेश मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति के तहत ग्रेटर नोएडा के बुढ़ाकी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा। वहां लॉजिस्टिक वेयर हाउस के लिए बनाया जाएगा। अगले तीन महीने में लॉजिस्टिक हब का टेंडर जारी किया जाएगा।

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कानपुर में नई बिजली यूनिट

इसके अलावा कानपुर के घाटमपुर में 660 मेगावाट की तीन यूनिट लगाई जानी है। दो यूनिट शुरू हो गई है। तीसरी यूनिट जल्द शुरू हो जाएगी। सरकार ने हमें झारखंड में कोल ब्लॉक आवंटित किया था। उस ब्लॉक को चलाने के लिए कैबिनेट ने 2242.90 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस कोयले से घाटमपुर पावर प्लांट के लिए कोयला आएगा। कोल ब्लॉक से 270 मिलियन टन कोयला मिलेगा। अभी घाटमपुर से 3.71 रुपए/यूनिट की कॉस्ट है। कोल ब्लॉक से कोयला मिलने के बाद 1 रुपए प्रति यूनिट कम लागत आएगी।

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‘नवयुग पालिका योजना’ को मंजूरी

कैबिनेट ने बजट में घोषित ‘नवयुग पालिका योजना’ को मंजूरी दे दी है। इस योजना का मकसद जिला मुख्यालय की नगर पालिकाओं को स्मार्ट और आधुनिक बनाना है। प्रदेश के 75 जिलों में 17 नगर निगम को छोड़कर बाकी 58 जिला मुख्यालयों में यह योजना लागू की जाएगी। इससे शहरी सुविधाओं में सुधार होगा। नगर पालिकाओं में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। योजना के लिए 145 करोड़ का बजट है। योजना पांच साल के लिए है।

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