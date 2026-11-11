दिल्ली-कोलकाता रूट पर मिर्जापुर में पुल की मिट्टी धंसी, ट्रैक पर संकट से कई ट्रेनें डायवर्ट
यूपी के मिर्जापुर में निर्माणाधीन पुल की मिट्टी धंसने से कोलकाता दिल्ली रूट की डाउन लाइन पर परिचालन ठप हो गया। कई ट्रेनों को डायवर्ट करके चलाया गया। मिर्जापुर-झिंगुरा रेलखंड पर आमघाट स्थित खजुरी नदी पर पुल बन रहा है।
मिर्जापुर, संवाददाता। दिल्ली-कोलकाता रूट पर यूपी में मिर्जापुर-झिंगुरा खंड के बीच आमघाट में खजुरी नदी पर तीसरी रेल लाइन के लिए बनाए जा रहे पुल की मिट्टी मंगलवार शाम धंस गई। इसके चलते डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया। घटना के बाद कई ट्रेनों के मार्ग को परिवर्तित कर दिया है। अब इन ट्रेनों को प्रयागराज के रामबाग स्टेशन से वाराणसी के रास्ते पीडीडीयू जंक्शन रवाना किया गया। सूबेदारगंज-पीडीडीयू मेमू पैसेंजर ट्रेन को निरस्त कर दिया गया। इस ट्रेन को छिवकी स्टेशन पर खड़ा करा दिया गया है। वहीं, अप लाइन पर परिचालन सामान्य रूप से जारी रहा।
12274 हावड़ा-दूरंतो एक्सप्रेस,12398 महाबोधि एक्सप्रेस, 12368 विक्रमशिला एक्सप्रेस और 12947 अजीमाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस, खजुराहो-बनारस वंदेभारत एक्सप्रेस और एलटीटी बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रयागराज-रामबाग स्टेशन, बनारस वाया वाराणसी होते हुए डीडीयू जंक्शन रवाना की गई। उधर मिर्जापुर और झिंगुरा स्टेशनों के बीच गोदिंया-बरौनी एक्सप्रेस शाम साढ़े छह बजे के बाद से खड़ी रही।
इसके अलावा नई दिल्ली-रांची, आनंद विहार जयनगर गरीब रथ, साबरमती दानापुर स्पेशल, आनंद विहार-भागलपुर स्पेशल, नई दिल्ली-राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति एक्स्रपेस, बीकानेर-सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस, नई दिल्ली-राजेंद्र नगर अमृत एक्स्रपेस समेत 13 ट्रेनों को कानपुर वाया लखनऊ वाया वाराणसी के रास्ते पीडीडीयू जंक्शन भेजा गया।
प्रयागराज-पीडीडीयू नगर के बीच बन रही तीसरी लाइन
प्रयागराज से पीडीडीयू नगर जंक्शन के बीच रेलवे तीसरी लाइन का निर्माण करा रहा है। परियोजना के तहत मिर्जापुर-झिंगुरा रेलवे स्टेशन के बीच आमघाट के पास खजुरी नदी पर नया पुल बनाया जा रहा है। यह पुल पुरानी रेल लाइन के मौजूदा पुल के बगल में तैयार किया जा रहा है। मंगलवार शाम करीब साढ़े छह बजे निर्माणाधीन पुल के पास मिट्टी धंस गई। मौके पर मौजूद रेलवे के सेतु निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी।
सूचना मिलते ही रेलवे के परिचालन विभाग ने एहतियातन डाउन लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी। इसके बाद सेतु निर्माण और इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मरम्मत कार्य में जुट गए। रेलवे के उच्चाधिकारी भी मौके के लिए रवाना हो गए। रेलवे के प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन रोका गया है। मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि अप लाइन पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य है।
पीडीडीयू जंक्शन पर यह ट्रेनें रहीं विलंबित
घटना के बाद पीडीडीयू जंक्शन पर 18102 टाटानगर एक्सप्रेस 3 घंटा 4 मिनट, 12322 मुंबई-हावड़ा मेल 2 घंटा और 63238 सुबेदारगंज-डीडीयू मेमू 2 घंटा विलंबित रहीं। 13202 राजगीर जनता एक्सप्रेस 4 घंटा 36 मिनट, 12308 हावड़ा सुपरफास्ट 4 घंटा 21 मिनट, 12176 हावड़ा-चंबल एक्सप्रेस 3 घंटा 36 मिनट लेट रही। 13052 नेताजी एक्सप्रेस 2 घंटा 59 मिनट, वहीं 12488 सीमांचल एक्सप्रेस 26 मिनट विलंब से चली।
यात्रियों ने स्टेशन पर किया हंगामा
आमघाट के पास बनवाए जा रहे नये पुल की मिट्टी धंसने के बाद डाउन लाइन से गुजरने वाली ट्रेनों का परिचालन रोके जाने पर यात्रियों ने स्टेशन पर हंगामा शुरू कर दिया। यात्रियों के हंगामें को देखते हुए जीआरपी और आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंच गए। दोनों ने यात्रियों को जब वस्तु स्थिति की जानकारी दी। तब वे शांत हुए। वहीं एक्सप्रेस ट्रेनों को बीच के स्टेशनों पर रोके जाने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यात्री पीने के पानी और भोजन के लिए परेशान रहे।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।