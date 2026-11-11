दिल्ली-कोलकाता रूट पर मिर्जापुर में पुल की मिट्टी धंसी, ट्रैक पर संकट से कई ट्रेनें डायवर्ट

यूपी के मिर्जापुर में निर्माणाधीन पुल की मिट्टी धंसने से कोलकाता दिल्ली रूट की डाउन लाइन पर परिचालन ठप हो गया। कई ट्रेनों को डायवर्ट करके चलाया गया। मिर्जापुर-झिंगुरा रेलखंड पर आमघाट स्थित खजुरी नदी पर पुल बन रहा है।

मिर्जापुर, संवाददाता। दिल्ली-कोलकाता रूट पर यूपी में मिर्जापुर-झिंगुरा खंड के बीच आमघाट में खजुरी नदी पर तीसरी रेल लाइन के लिए बनाए जा रहे पुल की मिट्टी मंगलवार शाम धंस गई। इसके चलते डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया। घटना के बाद कई ट्रेनों के मार्ग को परिवर्तित कर दिया है। अब इन ट्रेनों को प्रयागराज के रामबाग स्टेशन से वाराणसी के रास्ते पीडीडीयू जंक्शन रवाना किया गया। सूबेदारगंज-पीडीडीयू मेमू पैसेंजर ट्रेन को निरस्त कर दिया गया। इस ट्रेन को छिवकी स्टेशन पर खड़ा करा दिया गया है। वहीं, अप लाइन पर परिचालन सामान्य रूप से जारी रहा।

12274 हावड़ा-दूरंतो एक्सप्रेस,12398 महाबोधि एक्सप्रेस, 12368 विक्रमशिला एक्सप्रेस और 12947 अजीमाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस, खजुराहो-बनारस वंदेभारत एक्सप्रेस और एलटीटी बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रयागराज-रामबाग स्टेशन, बनारस वाया वाराणसी होते हुए डीडीयू जंक्शन रवाना की गई। उधर मिर्जापुर और झिंगुरा स्टेशनों के बीच गोदिंया-बरौनी एक्सप्रेस शाम साढ़े छह बजे के बाद से खड़ी रही।

इसके अलावा नई दिल्ली-रांची, आनंद विहार जयनगर गरीब रथ, साबरमती दानापुर स्पेशल, आनंद विहार-भागलपुर स्पेशल, नई दिल्ली-राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति एक्स्रपेस, बीकानेर-सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस, नई दिल्ली-राजेंद्र नगर अमृत एक्स्रपेस समेत 13 ट्रेनों को कानपुर वाया लखनऊ वाया वाराणसी के रास्ते पीडीडीयू जंक्शन भेजा गया।

प्रयागराज-पीडीडीयू नगर के बीच बन रही तीसरी लाइन प्रयागराज से पीडीडीयू नगर जंक्शन के बीच रेलवे तीसरी लाइन का निर्माण करा रहा है। परियोजना के तहत मिर्जापुर-झिंगुरा रेलवे स्टेशन के बीच आमघाट के पास खजुरी नदी पर नया पुल बनाया जा रहा है। यह पुल पुरानी रेल लाइन के मौजूदा पुल के बगल में तैयार किया जा रहा है। मंगलवार शाम करीब साढ़े छह बजे निर्माणाधीन पुल के पास मिट्टी धंस गई। मौके पर मौजूद रेलवे के सेतु निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी।

सूचना मिलते ही रेलवे के परिचालन विभाग ने एहतियातन डाउन लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी। इसके बाद सेतु निर्माण और इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मरम्मत कार्य में जुट गए। रेलवे के उच्चाधिकारी भी मौके के लिए रवाना हो गए। रेलवे के प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन रोका गया है। मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि अप लाइन पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य है।

पीडीडीयू जंक्शन पर यह ट्रेनें रहीं विलंबित घटना के बाद पीडीडीयू जंक्शन पर 18102 टाटानगर एक्सप्रेस 3 घंटा 4 मिनट, 12322 मुंबई-हावड़ा मेल 2 घंटा और 63238 सुबेदारगंज-डीडीयू मेमू 2 घंटा विलंबित रहीं। 13202 राजगीर जनता एक्सप्रेस 4 घंटा 36 मिनट, 12308 हावड़ा सुपरफास्ट 4 घंटा 21 मिनट, 12176 हावड़ा-चंबल एक्सप्रेस 3 घंटा 36 मिनट लेट रही। 13052 नेताजी एक्सप्रेस 2 घंटा 59 मिनट, वहीं 12488 सीमांचल एक्सप्रेस 26 मिनट विलंब से चली।