'समाजवादी' शिक्षा के घोषित दुश्मन, ऐसी-तैसी कर दी; CM योगी का सपा पर बड़ा हमला

सीएम योगी ने लखनऊ में शिक्षक-स्नातक सम्मेलन में सपा पर हमला बोलते हुए समाजवादियों को शिक्षा का घोषित दुश्मन बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने शिक्षा की ऐसी-तैसी की और युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। उन्होंने सपा की तुलना मगरमच्छ से करते हुए तंज कसा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा और युवाओं के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। लखनऊ में शिक्षक-स्नातक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादियों को शिक्षा का घोषित दुश्मन बताया। योगी ने आरोप लगाया कि सपा के शासनकाल में युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया गया और शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने सपा और शिक्षा के रिश्ते की तुलना नदी के दो ऐसे छोरों से की, जो कभी नहीं मिल सकते। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि अगर समाजवादी शिक्षा के लिए कुछ करने की बात करते हैं तो यह ऐसा है, जैसे कोई मगरमच्छ नदी किनारे आकर कहे कि मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मैं सुरक्षित उस पार पहुंचा दूंगा। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा करने और शिक्षा की ऐसी-तैसी करने वाले हैं।

‘सैफई सिंडिकेट’ पर भी साधा निशाना मुख्यमंत्री ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि ‘सैफई सिंडिकेट’ नौकरी में सेंध लगाता था। उनके मुताबिक, 2017 से पहले प्रदेश में उत्सव के बजाय उपद्रव का माहौल था। उन्होंने कहा कि आज शारदीय नवरात्रि में आयोजन हो रहे हैं और रामलीलाएं चल रही हैं। योगी ने दावा किया कि प्रदेश में अब उपद्रव नहीं, उत्सव का माहौल है और बेटियां सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करता है तो पुलिस अगले चौराहे पर उसका इलाज कर देती है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बनने से निवेश बढ़ा और इसके साथ रोजगार के अवसर भी पैदा हुए।

साढ़े 9 लाख सरकारी नौकरियां देने का दावा सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने साढ़े नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, जबकि निजी क्षेत्र में निवेश के जरिए 65 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने दावा किया कि पहले उत्तर प्रदेश के युवा जिन राज्यों में काम करने जाते थे, वहां अब वीरानी छाई हुई है।