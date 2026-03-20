सोशल मीडिया तय कर रहा हैप्पीनेस इंडेक्स! लाइक-कमेंट्स में उलझी युवाओं की मानसिक सेहत

सोशल मीडिया के बढ़ते असर से युवाओं और किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। टेली मानस रिपोर्ट में 12-17 वर्ष के बच्चों में उदासी, तनाव और एंजाइटी बढ़ने की बात सामने आई है। अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस पर विशेषज्ञों ने खुशी के महत्व पर जोर दिया।

सोशल मीडिया के बढ़ते दखल और लाइक-कमेंट्स को बेहद संजीदगी से लेना युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ रहा है। पहले तनाव, उदासी के लक्षण 35-40 वर्ष की आयुवर्ग के लोगों की परेशानी थी, लेकिन अब युवाओं, किशोर-किशोरियों का हैप्पीनेस इंडेक्स भी सोशल मीडिया तय कर रहा है, जो घटता जा रहा है। जबकि चिकित्सक भी मानते हैं कि खुश रहना-हंसना शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य के लिए टॉनिक के समान है। प्रसन्नता-हंसी के महत्व के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए हर साल 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है।

टेली मानस ओपीडी की रिपोर्ट टेली मानस ओपीडी की हालिया रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इससे पता चलता है कि टेली मानस ओपीडी में 12-15 साल तक के बच्चे-किशोर भी काउंसिलिंग के लिए कॉल कर रहे हैं। हंसी-खिलखिलाहट से भरी रहने वाली किशोरावस्था अब तनाव और उदासी की गिरफ्त में आती जा रही है। खासकर 12 से 17 वर्ष के किशोर-किशोरियों का हैप्पीनेस इंडेक्स तेजी से गिरा है।

30 फीसदी लोग मूड ऑफ सैडनेस से जूझ रहे टेली मानस ओपीडी की रिपोर्ट से पता चलता है कि सबसे अधिक 30 प्रतिशत लोग मूड आफ सैडनेस (उदासी) की परेशानी से जूझ रहे हैं। मनोचिकित्सकों के मुताबिक, जो मानसिक दबाव पहले 35-40 वर्ष की उम्र में देखने को मिलता था, वह अब 12-15 साल के बच्चों में नजर आ रहा है। मनोचिकित्सक डॉ. आशीष कुमार का कहना है कि सोशल मीडिया ने बच्चों की सोच और व्यवहार पर गहरा असर डाला है।

काउंसिलिंग के नतीजे (कुल मामले: 13,462)

उदासी और अकेलापन- 5202 (30.75%)

परीक्षा और रिश्तों का तनाव- 3492 (20.64%)

अनिद्रा की शिकायत- 2240 (13.24%)

एंजाइटी और फोबिया- 1713 (10.13%)

अन्य मानसिक परेशानियां- 815 (4.82%)

अभिभावकों की भूमिका अहम डॉ. आशीष कुमार का मानना है कि आज के समय में सोशल मीडिया का जिंदगी में दखल एक सीमा तक ही होना चाहिए। किशोर-किशोरियों को उदासी-तनाव से बचाने में अभिभावकों की अहम भूमिका है। जरूरी है कि बच्चों के साथ समय बिताएं व छोटी-छोटी खुशियों को भी आपस में साझा करें।