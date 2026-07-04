सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 19 साल की लड़की के कत्ल में गिरफ्तार, शादी से इनकार पर ली जान
अमेठी पुलिस ने 19 साल की लड़की के कत्ल के इल्जाम में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार कर लिया है। सुरजीत सिंह नाम के इस शख्स की दोस्ती इंस्टाग्राम पर काजल से हुई थी। काजल के घरवालों ने उस पर रोक लगाई। वह सुरजीत के साथ जाने को राजी नहीं हुई। बस इसी बात पर उसकी हत्या कर दी गई।
UP Crime News : उत्तर प्रदेश के अमेठी में पुलिस ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को 19 साल लड़की के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। इन्फलुएंसर का नाम सुरजीत सिंह है। वह चंडीगढ़ में प्राइवेट नौकरी भी करता था। पिछले मंगलवार की रात अमेठी के कोतवाली क्षेत्र के रणवीरनगर में काजल नाम की लड़की की हत्या कर दी गई थी। पुलिस काजल की हत्या का सुराग लगाते-लगाते सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुरजीत सिंह तक पहुंची। पुलिस ने सुरजीत को नई दिल्ली के कमला मार्केट से पकड़ा। अमेठी लाकर उससे पूछताछ की गई। इसके बाद काजल हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मीडिया को पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
पुलिस के मुताबिक काजल द्वारा शादी करने और साथ चलने से इनकार कर दिए जाने से नाराज होकर सुरजीत ने यह खौफनाक कदम उठाया। उसने काजल का मुंह दबाकर उसकी हत्या की थी। अमेठी के एसपी ने हत्यारोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है।
इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती
शनिवार को हत्यारोपी सुरजीत सिंह को मीडिया के सामने पेश करते हुए एसपी सरवणन टी ने बताया कि करीब ढाई साल पहले रणवीर नगर की रहने वाली काजल और प्रतापगढ़ के उदयपुर थाना क्षेत्र के पूरे नेवली के रहने वाले सुरजीत सिंह के बीच इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। दोनों ही रील बनाते थे। धीरे-धीरे दोनों में प्रेम प्रसंग चलने लगा। घटना की जानकारी होने पर एक साल पहले ही काजल के परिवारीजनों ने उसका मोबाइल ले लिया था। परिवार के लोगों ने काजल के सुरजीत से बात करने पर रोक लगा दी थी। उधर, सुरजीत ने काजल से बात करने की कोशिश बंद नहीं की। गाहे-बेगाहे उसकी बात काजल से हो जाती थी। जब कभी वह काजल से बात करता तो उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगा। चंडीगढ़ में काम कर रहा सुरजीत ट्रेन पकड़कर मंगलवार को अमेठी आया और रात में फोन कर काजल को बाहर खेत में बुलाया। जहां वह उससे शादी करने के लिए अपने साथ चलने की जिद करने लगा। लेकिन काजल ने जब साफ मना कर दिया तो सुरजीत ने मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को खेत के मेड़ के पास डालकर उसपर झाड़ झंखाड़ रखकर फरार हो गया।
रेलवे पुलिस और दिल्ली पुलिस का मिला सहयोग
एसपी ने बताया कि आरोपी सुरजीत घटना के बाद अपने परिचितों को हत्या की जानकारी देकर बचते-बचाते दिल्ली भाग गया। बीच-बीच में वह कुछ समय के लिए मोबाइल आन करता था। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी ने एसओजी प्रभारी अनूप सिंह, सर्विलांस प्रभारी बृजेश सिंह, प्रभारी निरीक्षक श्री राम पांडेय सहित जिले की 10 टीमें लगाई थी। पुलिस ने रेलवे पुलिस और दिल्ली पुलिस से भी सहयोग लिया और आखिरकार वह दिल्ली में दबोच लिया गया।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें