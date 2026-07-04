सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 19 साल की लड़की के कत्ल में गिरफ्तार, शादी से इनकार पर ली जान

अमेठी पुलिस ने 19 साल की लड़की के कत्ल के इल्जाम में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार कर लिया है। सुरजीत सिंह नाम के इस शख्स की दोस्ती इंस्टाग्राम पर काजल से हुई थी। काजल के घरवालों ने उस पर रोक लगाई। वह सुरजीत के साथ जाने को राजी नहीं हुई। बस इसी बात पर उसकी हत्या कर दी गई।

UP Crime News : उत्तर प्रदेश के अमेठी में पुलिस ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को 19 साल लड़की के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। इन्फलुएंसर का नाम सुरजीत सिंह है। वह चंडीगढ़ में प्राइवेट नौकरी भी करता था। पिछले मंगलवार की रात अमेठी के कोतवाली क्षेत्र के रणवीरनगर में काजल नाम की लड़की की हत्या कर दी गई थी। पुलिस काजल की हत्या का सुराग लगाते-लगाते सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुरजीत सिंह तक पहुंची। पुलिस ने सुरजीत को नई दिल्ली के कमला मार्केट से पकड़ा। अमेठी लाकर उससे पूछताछ की गई। इसके बाद काजल हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मीडिया को पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक काजल द्वारा शादी करने और साथ चलने से इनकार कर दिए जाने से नाराज होकर सुरजीत ने यह खौफनाक कदम उठाया। उसने काजल का मुंह दबाकर उसकी हत्या की थी। अमेठी के एसपी ने हत्यारोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है।

इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती शनिवार को हत्यारोपी सुरजीत सिंह को मीडिया के सामने पेश करते हुए एसपी सरवणन टी ने बताया कि करीब ढाई साल पहले रणवीर नगर की रहने वाली काजल और प्रतापगढ़ के उदयपुर थाना क्षेत्र के पूरे नेवली के रहने वाले सुरजीत सिंह के बीच इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। दोनों ही रील बनाते थे। धीरे-धीरे दोनों में प्रेम प्रसंग चलने लगा। घटना की जानकारी होने पर एक साल पहले ही काजल के परिवारीजनों ने उसका मोबाइल ले लिया था। परिवार के लोगों ने काजल के सुरजीत से बात करने पर रोक लगा दी थी। उधर, सुरजीत ने काजल से बात करने की कोशिश बंद नहीं की। गाहे-बेगाहे उसकी बात काजल से हो जाती थी। जब कभी वह काजल से बात करता तो उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगा। चंडीगढ़ में काम कर रहा सुरजीत ट्रेन पकड़कर मंगलवार को अमेठी आया और रात में फोन कर काजल को बाहर खेत में बुलाया। जहां वह उससे शादी करने के लिए अपने साथ चलने की जिद करने लगा। लेकिन काजल ने जब साफ मना कर दिया तो सुरजीत ने मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को खेत के मेड़ के पास डालकर उसपर झाड़ झंखाड़ रखकर फरार हो गया।