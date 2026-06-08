सोशल मीडिया वाले गैंगस्टर्स की अब खैर नहीं! जानें क्या है यूपी पुलिस का 'ऑपरेश वज्रपात'?

गाजीपुर में पुलिस ने ऑपरेशन वज्रपात के तहत 50 सक्रिय गैंगों की पहचान की है। इन गैंगों में 401 सदस्य शामिल हैं, जिन पर 39 मुकदमे दर्ज हैं। कटरा, महाकाल और 315 गैंग समेत कई समूह सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और लोगों में भय फैलाने के आरोप में पुलिस के रडार पर हैं।

गाजीपुर जिले में सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर गैंग बनाकर लोगों में भय का माहौल बनाने वालों की खैर नहीं है। गाजीपुर पुलिस न इन सक्रिय गैंग की सूची जारी करते हुए कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। अबतक 50 गैंग की सूची जारी की गयी है। इसमें कुल गैंग लीडर सहित सदस्यों की 401 है। इन लोगों के खिलाफ 39 मुकदमें दर्ज हैं। इसमें से 11 जेल में बंद है। ऑपरेशन वज्रपात के तहत पांच दिनों में गैंगों की सूची तैयार की गई है।

सोशल मीडिया वाले गैंगस्टर्स पर लगेगी लगाम जिले स्तर पर कई गैंग संक्रिया है। जिनमें कटरा गैंग, महाकाल गैंग, 315 गैंग, फरसा गैंग सहित अन्य गैंगों के नाम शामिल है। इस गैंग के सदस्य एक साथ कई बाइकों पर चलकर लोगों को परेशान करते हैं। आक्रामक सोशल मीडिया पर पोस्ट व अवैध शस्त्र के साथ फोटो डालते हैं। फेसबुक लाइव और इंस्टाग्राम पर रील्स भी डालते रहते है। विवादों में दखल अंदाजी करते हुए परेशान करते है। यह अन्य कई आपराधिक कृत्यों में यह गैंग सक्रिय है। एसपी डा. ईरज राजा ने बताया कि पुलिस उपमहानिरीक्षक के निर्देशन में सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर सक्रिय अपराधिक गैंगों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। । जाति, क्षेत्र और मनबढ़ों के नाम से भी गैंग बनाए गए हैं।

चंदौली में 64 गैंग सक्रिय चंदौली जिले में किशन रंगदार, मुखिया, समरेंद्र माफिया, अहिरान किंग, राजपुताना, ठकुरान, बिक्सर चौहान, शक्तिमान, डी-गैंग, विराट आदि नाम से कुल 64 गैंगों की सूची तैयार की गई है। इनमें गैंग लीडर और सदस्य समेत 265 शामिल हैं।