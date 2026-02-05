Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsSocial media debating Baghpat constitution Park original preamble display controversy who is right who is wrong
संविधान पार्क में मूल प्रस्तावना लगाने पर विवाद, सही-गलत की बहस सोशल मीडिया पर छिड़ी

संक्षेप:

यूपी के बागपत में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन संविधान पार्क में मूल प्रस्तावना लगाने को लेकर विवाद बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर सही-गलत की बहस चल रही है।

Feb 05, 2026 04:05 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
26 जनवरी को बीते 10 दिन हो गए हैं लेकिन बागपत में गणतंत्र दिवस के मौके पर संविधान पार्क में मूल प्रस्तावना की प्रतिकृति लगाने को लेकर विवाद बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस चल रही है और लोग बागपत की डीएम अस्मिता लाल को भी लपेट रहे हैं कि एक आईएएस अफसर ने क्यों और कैसे पुरानी प्रस्तावना लगवा दी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल भी साफ कहा था कि इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल के दौरान 1976 में संशोधित नई प्रस्तावना में किसी बदलाव का उसका कोई इरादा नहीं है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग डीएम का बचाव कर रहे हैं तो कुछ लोग उनके इस निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं।

बड़ौत के संविधान पार्क में प्रस्तावना की विशाल प्रतिकृति लगाई गई है। उसमें प्रस्तावना के कुछ शब्दों के गायब होने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो मौजूदा संविधान का हिस्सा हैं। हालांकि अफसरों ने यह साफ किया है कि इसे मूल प्रस्तावना के आधार पर बनाया गया है। संविधान पार्क के उद्घाटन के बाद से ही सोशल मीडिया पर बहसबाजी चल रही है कि प्रस्तावना की प्रतिकृति में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंड शब्द नहीं हैं। डीएम अस्मिता लाल ने कहा था कि प्रतिकृति पहली बार पेश संविधान ड्राफ्ट की प्रस्तावना पर आधारित है। यही मूल प्रस्तावना है। इसके शब्दों और डिजाइन को हू-ब-हू रखा गया है।

Indian Constitution Original and Amended Preamble

ना सिर्फ आकार में भव्य, बल्कि संदेश में भी प्रभावशाली है प्रतिकृति: राज्यमंत्री

राज्यमंत्री केपी मलिक ने 26 जनवरी को संविधान पार्क का उद्घाटन किया था। केपी मलिक ने कहा था कि यह पार्क संविधान, नागरिक कर्तव्यों, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी सोच और सामाजिक जागरूकता का समेकित प्रतीक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा था कि मुख्य आकर्षण संविधान की विशाल प्रस्तावना है। 11 फीट ऊंची और 14 फीट चौड़ी यह संरचना न केवल आकार में भव्य है, बल्कि संदेश में भी प्रभावशाली है। लगभग 600 किलोग्राम वजन की यह प्रतिकृति रिसाइकल्ड चीजों से बनी है। डीएम अस्मिता लाल ने कहा था कि पार्क में संवैधानिक अधिकारों और नागरिक कर्तव्यों के आकर्षक डिजाइन बोर्ड लगाए गए हैं। पार्क में महात्मा गांधी का चरखा आत्मनिर्भरता और स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाता है।

2024 में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी

भारतीय राजनीति में दक्षिणपंथी राजनीतिक दल इमरजेंसी के दौरान संविधान के 42वें संशोधन के जरिए प्रस्तावना में बदलाव का विरोध करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के बड़े नेता दत्तात्रेय होसबले ने पिछले साल इमरजेंसी की बरसी के दौरान समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना से हटाने की मांग उठाई थी। उनके बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस संशोधन को नासूर बताया था। तब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद को बताया था कि सरकार की इसमें बदलाव की योजना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की इसी तरह की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Constitution Of India Constitution Day Republic Day अन्य..
