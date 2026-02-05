संविधान पार्क में मूल प्रस्तावना लगाने पर विवाद, सही-गलत की बहस सोशल मीडिया पर छिड़ी

संक्षेप: यूपी के बागपत में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन संविधान पार्क में मूल प्रस्तावना लगाने को लेकर विवाद बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर सही-गलत की बहस चल रही है।

26 जनवरी को बीते 10 दिन हो गए हैं लेकिन बागपत में गणतंत्र दिवस के मौके पर संविधान पार्क में मूल प्रस्तावना की प्रतिकृति लगाने को लेकर विवाद बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस चल रही है और लोग बागपत की डीएम अस्मिता लाल को भी लपेट रहे हैं कि एक आईएएस अफसर ने क्यों और कैसे पुरानी प्रस्तावना लगवा दी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल भी साफ कहा था कि इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल के दौरान 1976 में संशोधित नई प्रस्तावना में किसी बदलाव का उसका कोई इरादा नहीं है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग डीएम का बचाव कर रहे हैं तो कुछ लोग उनके इस निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं।

बड़ौत के संविधान पार्क में प्रस्तावना की विशाल प्रतिकृति लगाई गई है। उसमें प्रस्तावना के कुछ शब्दों के गायब होने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो मौजूदा संविधान का हिस्सा हैं। हालांकि अफसरों ने यह साफ किया है कि इसे मूल प्रस्तावना के आधार पर बनाया गया है। संविधान पार्क के उद्घाटन के बाद से ही सोशल मीडिया पर बहसबाजी चल रही है कि प्रस्तावना की प्रतिकृति में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंड शब्द नहीं हैं। डीएम अस्मिता लाल ने कहा था कि प्रतिकृति पहली बार पेश संविधान ड्राफ्ट की प्रस्तावना पर आधारित है। यही मूल प्रस्तावना है। इसके शब्दों और डिजाइन को हू-ब-हू रखा गया है।

ना सिर्फ आकार में भव्य, बल्कि संदेश में भी प्रभावशाली है प्रतिकृति: राज्यमंत्री राज्यमंत्री केपी मलिक ने 26 जनवरी को संविधान पार्क का उद्घाटन किया था। केपी मलिक ने कहा था कि यह पार्क संविधान, नागरिक कर्तव्यों, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी सोच और सामाजिक जागरूकता का समेकित प्रतीक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा था कि मुख्य आकर्षण संविधान की विशाल प्रस्तावना है। 11 फीट ऊंची और 14 फीट चौड़ी यह संरचना न केवल आकार में भव्य है, बल्कि संदेश में भी प्रभावशाली है। लगभग 600 किलोग्राम वजन की यह प्रतिकृति रिसाइकल्ड चीजों से बनी है। डीएम अस्मिता लाल ने कहा था कि पार्क में संवैधानिक अधिकारों और नागरिक कर्तव्यों के आकर्षक डिजाइन बोर्ड लगाए गए हैं। पार्क में महात्मा गांधी का चरखा आत्मनिर्भरता और स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाता है।