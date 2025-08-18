So there will never be vote theft or robbery, Akhilesh Yadav now told the Election Commission the way to stop rigging अखिलेश यादव ने संसद के बाहर दिखाया हलफनामा, चुनाव आयोग को बताया धांधली रोकने का तरीका, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी भी चुनाव आयोग पर जबरदस्त हमलावर है। हलफनामा मिलने की बात खारिज करने के बाद अखिलेश यादव ने सोमवार को संसद के बाहर हलफनामा की कापी दिखाई। कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। अखिलेश ने चुनाव आयोग को धांधली खत्म का एक तरीका भी बताया। 

Mon, 18 Aug 2025
वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से रविवार को प्रेस कांफ्रेंस करने और हलफनामा की बात खारिज करने के बाद समाजवादी पार्टी और हमलावार हो गई है। रविवार को ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद के बाहर हलफनामा की कापी दिखाई। कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। इस दौरान अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को धांधली रोकने का एक तरीका भी बता दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग धांधली करने वाले एक डीएम को सस्पेंड कर दे तो कभी न वोट चोरी होगी और न वोटों की डकैती होगी।

हलफनामा को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर दोहराया कि चुनाव आयोग को मेल किए गए हैं। अखिलेश ने कहा कि हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा या सरकार को कार्रवाई के लिए निर्देश करेगा। अखिलेश ने कहा कि 2022 में हम लोगों ने शिकायत की थी। इसके बाद हमें नोटिस मिला। उसी नोटिस के समय के अंदर हम लोगों ने 18000 एफिडेविट बनावाया और जमा किया था। हम लोगों के पास और समय होता तो ज्यादा एफिडेविट बनवाते और जमा करते।

कहा कि 18000 एफिडेविट देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो चुनाव आयोग पर कौन भरोसा करेगा। उसके बाद हम लोगों ने जो यूपी में उपचुनाव देखा, वह सामान्य चोरी नहीं थी। वह तो डकैती थी। कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस वोट डालेगी। पुलिस वाले प्राइवेट ड्रेस में जाकर वोट डाल रहे थे। अखिलेश ने पूछा कि क्या यह संभव है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में वह हारे हों, वहां 77 प्रतिशत वोट मिल जाए। अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश पर अगर एक डीएम सस्पेंड हो जाए तो कभी न वोट चोरी होगा और न ही वोटों की डकैती पड़ेगी। कहा कि 18000 एफिडेविट देने के तीन साल बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

बीजेपी के इशारे पर चल रहा चुनाव आयोग

अखिलेश कहा कि लगता तो यह है कि अब भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग चल रहा है। धांधली करने के लिए पहले से बीएलओ और पीठासीन अधिकारी से लेकर डीएम सेट किए गए थे। इनकी शिकायतें की गई लेकिन किसी का ट्रांसफर नहीं किया गया। 2017, 2019, 2022, 2024 किसी भी चुनाव में एक अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया गया। उससे पहले का उठाकर देख लीजिए कितने अधिकारियों के ट्रांसफर होते थे। बीजेपी जिसकी शिकायत करती थी, वह अधिकारी हटा दिया जाता था। अधिकारियों का ट्रांसफर तो डॉक्यूमेंटेड होता है। आप 2012 और 2014 के चुनाव का भी देख लीजिए। उस समय कितने अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ था।

कहा कि 2022 का उपचुनाव तो ऐतिहासिक हुआ है। यूपी की योगी सरकार और चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा कि दुनिया को सीखना चाहिए कि लोकतंत्र कैसे चलता है। मैंने तो दुनियाभर के पत्रकारों को आकर चुनाव देखने का निमंत्रण भी दिया था। कहा था कि आइए और चुनाव देखिए। आप लोग आए ही नहीं।

