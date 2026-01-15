Hindustan Hindi News
पहाड़ों पर बर्फबारी से यूपी के मैदानी इलाकों में गिरेगा पारा, इस इलाके में बूंदाबांदी के आसार

संक्षेप:

मकर संक्रांति के बाद पश्चिम से लेकर पूरब तक मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बूंदाबादी के आसार हैं, जबकि पूर्वांचल में बादल छाए रहेंगे।

Jan 15, 2026 09:59 am ISTYogesh Yadav लखनऊ प्रमुख संवाददाता
पहाड़ों में बर्फीली चोटियों से होकर आ रही हवा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कंपा दिया है। बीते 24 घंटों के दौरान सूबे में मेरठ की रात सबसे सर्द रही। उत्तराखंड से सटे नजीबाबाद में दिन के समय रात जैसी गलन ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर किया। मकर संक्रांति के बाद पश्चिम से लेकर पूरब तक मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बूंदाबादी के आसार हैं, जबकि पूर्वांचल में बादल छाए रहेंगे।

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि बीते 12 जनवरी को अफगानिस्तान में सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ इन दिनों हिमाचल प्रदेश के आसपास प्रभावी है। इसके चलते पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। इसका प्रभाव मैदानी क्षेत्रों तक पहुंचेगा। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने से उत्तर-पछुआ हवाएं तेज होंगी।

बीती रात प्रदेश के कई शहरों में पारा सामान्य से 3 से 4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। मेरठ प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 3.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। बुधवार को मेरठ में धूप निकलने के बावजूद शीतलहर से दिन के तापमान में 3.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। दिन-रात का तापमान 16 डिग्री रहा। मेरठ सहित आसपास के क्षेत्रों में 10 बजे तक घना कोहरा छाया रहा। इसके बाद धूप निकली, लेकिन शीतलहर ने पारे को गिरा दिया।

वहीं, अयोध्या में भी पारा 3.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा हरदोई और फुरसतगंज में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में दिन का तापमान प्रदेश में सबसे कम 13.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 5.5 डिग्री कम है। इसके बाद मुजफ्फरनगर में अधिकतम पारा 14.0 डिग्री और मुरादाबाद में 14.5 डिग्री रहा। बरेली में भी दिन का तापमान 16.5 डिग्री से ऊपर नहीं जा सका, जिससे वहां पूरे दिन गलन बनी रही।

वाराणसी सहित आसपास के क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ेगी। सुबह और शाम के समय कोहरा छाने की भी संभावना जताई गई है। बुधवार को दिन में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिली। इस दौरान अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

बरेली और हिंडन में कोहरे से थमी रफ्तार

प्रदेश के बड़े हिस्से में सुबह की शुरुआत घने से बहुत घने कोहरे के साथ हुई। बरेली, हिंडन और सरसावा के इलाकों में दृश्यता शून्य से 20 मीटर के बीच रही, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मुरादाबाद, नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ में दृश्यता 50 से 150 मीटर के बीच सिमट कर रह गई।

इन जिलों में कोहरे की चेतावनी

मौसम विभाग ने मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बिजनौर और सहारनपुर में अगले कुछ घंटों के लिए बहुत घने कोहरे की संभावना जताई है। साथ ही तराई के इलाकों लखीमपुर खीरी, सीतापुर और बहराइच में भी घना कोहरा छाया रहेगा।