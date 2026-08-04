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ओसामा और बगदादी की तलाश करने वाली नस्ल का खोजी कुत्ता अब बरेली पुलिस की ताकत, जानिए इनकी खासियत

By Dinesh Rathour
बरेली
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बरेली के पुलिस की ताकत अब और बढ़ गई है। बरेली पुलिस की डॉग स्क्वायड में दो नए प्रशिक्षित खोजी कुत्ते के बच्चे शामिल हो गए हैं। ये उसी नस्ल के कुत्ते हैं जिन्होंने ओसामा बिन लादेन और अल बगदादी की तलाश की थी। 

bareilly police
खोजी कुत्ते के बच्चे बरेली पुलिस में शामिल

अभिनय सिंह। बरेली

बरेली पुलिस के डॉग स्क्वाड को दो नए प्रशिक्षित कुत्ते के बच्चे मिलने से उसकी क्षमता और मजबूत हो गई है। इनमें सबसे खास है बेल्जियन शेफर्ड (मेलिनोइस) नस्ल का कुत्ता ‘बेन’, जिसकी नस्ल दुनिया के सबसे चर्चित आतंकवाद विरोधी अभियानों में इस्तेमाल हो चुकी है। इसी नस्ल के कुत्तों ने अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन और आईएसआईएस प्रमुख अबू बक्र अल-बगदादी तक सुरक्षा बलों को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब यही नस्ल बरेली पुलिस के अपराध नियंत्रण और खोजी अभियानों का हिस्सा बनेगी। ‘बेन’ के साथ लैब्राडोर रिट्रीवर नस्ल की ‘चिक्की’ को भी डॉग स्क्वाड में शामिल किया गया है। पहले से मौजूद ‘लाना’ के साथ अब स्क्वाड में कुल तीन प्रशिक्षित कुत्ते हो गए हैं।

बेल्जियन शेफर्ड (मेलिनोइस) नस्ल अपनी तेज सूंघने की क्षमता, फुर्ती और लंबी दूरी तक लगातार ट्रैकिंग करने की क्षमता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वर्ष 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिकी नेवी सील्स के ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर में इसी नस्ल का श्वान ‘काइरो’ शामिल था। इसी तरह वर्ष 2019 में सीरिया में आईएसआईएस सरगना अबू बक्र अल-बगदादी के खिलाफ ऑपरेशन कायला म्यूलर के दौरान इसी नस्ल के श्वान ‘कोनान’ ने अंधेुरी सुरंग में उसका पीछा किया। बगदादी ने घिरने पर खुद को विस्फोट से उड़ा लिया, जबकि घायल होने के बावजूद ‘कोनान’ ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। बाद में उसे व्हाइट हाउस में सम्मानित भी किया गया था।

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बीएसएफ टेकनपुर में ली नौ माह की विशेष ट्रेनिंग

‘बेन’ और ‘चिक्की’ दोनों की उम्र करीब डेढ़ वर्ष है। इन्हें मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ टेकनपुर ट्रेनिंग सेंटर में नौ महीने तक विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान दोनों श्वानों को मानव गंध पहचानने, संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा करने और विभिन्न परिस्थितियों में खोजबीन करने की तकनीक सिखाई गई। अधिकारियों के अनुसार ‘बेन’ करीब 10 किलोमीटर तक लगातार ट्रैकिंग करने में सक्षम है और भविष्य में उसे विस्फोटक पदार्थों की पहचान संबंधी विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

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पहली बड़ी परीक्षा में साबित की अपनी उपयोगिता

डॉग स्क्वाड में शामिल होने के कुछ ही समय बाद ‘बेन’ ने अपनी उपयोगिता साबित कर दी। आंवला के मोहल्ला खेड़ा निवासी नंदराम प्रजापति का छह वर्षीय दिव्यांग बेटा प्रीत 28 जुलाई को बारिश के दौरान आठ फीट गहरे नाले में गिरकर बह गया था। नगरपालिका की चार टीमें और एसडीआरएफ लगभग 47 घंटे तक बच्चे की तलाश करती रहीं, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। टीम प्रभारी बृजेश यादव ‘बेन’ को लेकर मौके पर पहुंचे। मानव गंध के आधार पर ‘बेन’ ने महज 15 मिनट के भीतर जलकुंभी में फंसे बच्चे के शव का सटीक स्थान खोज निकाला। इस सफलता के बाद पुलिस अधिकारियों ने उसकी कार्यक्षमता की सराहना की।

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अपराधियों की तलाश में भी निभाएगा अहम भूमिका

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि डॉग स्क्वाड में शामिल दोनों नए श्वान मानव गंध के आधार पर अपराधियों की तलाश, घटनास्थल से सुराग जुटाने और लापता लोगों की खोज में बेहद उपयोगी साबित होंगे। भविष्य में इनका उपयोग गंभीर अपराधों की जांच, ट्रैकिंग ऑपरेशन और विशेष सुरक्षा अभियानों में भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड पुलिस की जांच क्षमता को और अधिक प्रभावी बनाएगा तथा जटिल मामलों के खुलासे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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