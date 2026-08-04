ओसामा और बगदादी की तलाश करने वाली नस्ल का खोजी कुत्ता अब बरेली पुलिस की ताकत, जानिए इनकी खासियत

बरेली के पुलिस की ताकत अब और बढ़ गई है। बरेली पुलिस की डॉग स्क्वायड में दो नए प्रशिक्षित खोजी कुत्ते के बच्चे शामिल हो गए हैं। ये उसी नस्ल के कुत्ते हैं जिन्होंने ओसामा बिन लादेन और अल बगदादी की तलाश की थी।

अभिनय सिंह। बरेली बरेली पुलिस के डॉग स्क्वाड को दो नए प्रशिक्षित कुत्ते के बच्चे मिलने से उसकी क्षमता और मजबूत हो गई है। इनमें सबसे खास है बेल्जियन शेफर्ड (मेलिनोइस) नस्ल का कुत्ता ‘बेन’, जिसकी नस्ल दुनिया के सबसे चर्चित आतंकवाद विरोधी अभियानों में इस्तेमाल हो चुकी है। इसी नस्ल के कुत्तों ने अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन और आईएसआईएस प्रमुख अबू बक्र अल-बगदादी तक सुरक्षा बलों को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब यही नस्ल बरेली पुलिस के अपराध नियंत्रण और खोजी अभियानों का हिस्सा बनेगी। ‘बेन’ के साथ लैब्राडोर रिट्रीवर नस्ल की ‘चिक्की’ को भी डॉग स्क्वाड में शामिल किया गया है। पहले से मौजूद ‘लाना’ के साथ अब स्क्वाड में कुल तीन प्रशिक्षित कुत्ते हो गए हैं।

बेल्जियन शेफर्ड (मेलिनोइस) नस्ल अपनी तेज सूंघने की क्षमता, फुर्ती और लंबी दूरी तक लगातार ट्रैकिंग करने की क्षमता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वर्ष 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिकी नेवी सील्स के ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर में इसी नस्ल का श्वान ‘काइरो’ शामिल था। इसी तरह वर्ष 2019 में सीरिया में आईएसआईएस सरगना अबू बक्र अल-बगदादी के खिलाफ ऑपरेशन कायला म्यूलर के दौरान इसी नस्ल के श्वान ‘कोनान’ ने अंधेुरी सुरंग में उसका पीछा किया। बगदादी ने घिरने पर खुद को विस्फोट से उड़ा लिया, जबकि घायल होने के बावजूद ‘कोनान’ ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। बाद में उसे व्हाइट हाउस में सम्मानित भी किया गया था।

बीएसएफ टेकनपुर में ली नौ माह की विशेष ट्रेनिंग ‘बेन’ और ‘चिक्की’ दोनों की उम्र करीब डेढ़ वर्ष है। इन्हें मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ टेकनपुर ट्रेनिंग सेंटर में नौ महीने तक विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान दोनों श्वानों को मानव गंध पहचानने, संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा करने और विभिन्न परिस्थितियों में खोजबीन करने की तकनीक सिखाई गई। अधिकारियों के अनुसार ‘बेन’ करीब 10 किलोमीटर तक लगातार ट्रैकिंग करने में सक्षम है और भविष्य में उसे विस्फोटक पदार्थों की पहचान संबंधी विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

पहली बड़ी परीक्षा में साबित की अपनी उपयोगिता डॉग स्क्वाड में शामिल होने के कुछ ही समय बाद ‘बेन’ ने अपनी उपयोगिता साबित कर दी। आंवला के मोहल्ला खेड़ा निवासी नंदराम प्रजापति का छह वर्षीय दिव्यांग बेटा प्रीत 28 जुलाई को बारिश के दौरान आठ फीट गहरे नाले में गिरकर बह गया था। नगरपालिका की चार टीमें और एसडीआरएफ लगभग 47 घंटे तक बच्चे की तलाश करती रहीं, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। टीम प्रभारी बृजेश यादव ‘बेन’ को लेकर मौके पर पहुंचे। मानव गंध के आधार पर ‘बेन’ ने महज 15 मिनट के भीतर जलकुंभी में फंसे बच्चे के शव का सटीक स्थान खोज निकाला। इस सफलता के बाद पुलिस अधिकारियों ने उसकी कार्यक्षमता की सराहना की।