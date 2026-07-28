भाई-बहन के पीछे पड़ा सांप, युवती को हफ्ते में दूसरी बार डसा, युवक पर एक महीने में पांच बार हमला
यूपी के बागपत में सांप के कारण एक परिवार दहशत में है। परिवार की बेटी को सांप ने दूसरी बार डसा है। उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। युवती के भाई को भी एक महीने में पांच बार सांप डस चुका है। उधर, बाराबंकी में स्कूल में ही सांप के डसने ने तीसरी क्लास के छात्र की मौत हो गई है।
यूपी में बागपत के बिनौली गांव में सांप एक परिवार के पीछे ही पड़ गया है। सोमवार शाम सांप ने परिवार की एक युवती को एक हफ्ते में दूसरी बार डस लिया। परिजन युवती को लेकर बिनौली सीएचसी पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने उपचार के बाद मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि युवती के भाई को भी सांप एक माह में पांच बार डस चुका है। लगातार हो रही इन घटनाओं से परिवार वाले परेशान हैं। उधर, बाराबंकी में तीसरी के छात्र को सांप ने स्कूल में ही डस लिया। इलाज में देरी से बच्चे की मौत हो गई है।
बिनौली निवासी विनोद वाल्मीकि ने बताया कि सोमवार शाम उनकी बेटी खुशी घर से बाहर बाथरूम में गई थी। इस दौरान सांप ने उसके पैर में डस लिया। युवती की चीख सुनकर परिजन दौड़े तो पता लगा कि उसके पैर में सांप ने डसा है। परिजन खुशी को तुरंत बिनौली सीएचसी पर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
परिजनों ने बताया कि इससे पहले खुशी को 22 जुलाई को भी घर में काम करते समय सांप ने पैर में डस लिया था, तब उसे बागपत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद मेरठ मेडिकल कॉलेज भेजा था। खुशी के भाई राजा को भी सांप एक माह में पांच बार डस चुका है। सांप के बार-बार हो रहे हमले से विनोद के परिजनों में दहशत है। परिवार के लोग रात जागकर काट रहे हैं।
बाराबंकी के प्राथमिक विद्यालय में सर्पदंश से तीसरी के छात्र की मौत
उधर, बाराबंक में हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र देवगरपुर मजरे गांव स्थित सहावर प्राथमिक विद्यालय प्रथम में सोमवार दोपहर तीसरी कक्षा के छात्र अंशु (7) को शौचालय के बाहर घूम रहे जहरीले सांप ने डस लिया। आरोप है कि घटना के समय विद्यालय में मौजूद महिला शिक्षा मित्र ने करीब साढ़े तीन घंटे तक घटना छुपाए रखा। बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर घबराई शिक्षामित्र ने परिजनों को सूचना दी। आनन-फानन में पहुंचे परिजन बच्चे को लेकर सीएचसी हैदरगढ़ ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत करार दिया।
गुस्साए परिजनों का शव रखकर हंगामा
घटना से गुस्साए परिजनों ने ग्रामीणों के साथ सीएचसी हैदरगढ़ में शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। वे बच्चे की मौत के लिए अध्यापकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए निलंबन और मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि बीएसए यहां आकर कार्रवाई का आश्वासन दें। एफआईआर की कापी दी जाए। इसके बाद ही शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाने देंगे।
डीएम ने तीन सदस्यीय समिति गठित की
उधर, घटना की जानकारी होते ही जिलाधिकारी ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। इसमें एडीएम, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी और बीएसए शामिल हैं। कमेटी की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई होगी। विद्यालय से पांच सौ मीटर दूर स्थित बढ़इन पुरवा गांव निवासी मृतक बच्चे के पिता अशोक कुमार ने बताया कि घटना की सूचना पर पौने दो बजे विद्यालय पहुंचे तो वहां शिक्षा मित्र अमिता सिंह ही थीं। हेड मास्टर कहीं बाहर गए थे।
बच्चों ने बताया कि बाथरूम के बाहर सांप ने डसा
मृतक बच्चे के परिजनों ने बताया कि अंशु के साथ पढ़ने वाले गांव के अन्य बच्चों ने बताया कि वह लघुशंका के लिए विद्यालय परिसर में बने बाथरूम में गया था। घबराया हुआ वापस आकर महिला अध्यापक से बताया कि उसे सांप ने काट लिया है। शिक्षा मित्र ने उसे डांटते हुए क्लास रूम में बैठा दिया। उसके बाद वह बस्ते के पास ही लेट गया। परिजनों ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि काफी पहले सांप ने काटा। मगर डेढ़ बजे शिक्षामित्र ने जब देखा कि उसके मुंह से झाग निकल रही है और शरीर ठंडा हो गया तो घर सूचना दी।
कार्रवाई की सिफारिश होगी
क्लासरूम में बच्चे की मौत के बाद बदहवास परिजन उम्मीद में उसे लेकर सीएचसी हैदरगढ़ भागे। मगर उनके साथ न तो विद्यालय में मौजूद शिक्षामित्र आई और न सूचना के बावजूद हेडमास्टर अस्पताल आए। अध्यापकों की संवेदनहीनता से परिजन व ग्रामीण आहत हैं। घटना की सूचना पाकर बीईओ त्रिवेदीगंज राम नरायन ने बताया कि घटना के समय हेड मास्टर विद्यालय से बीआरसी आफिस सरकारी कार्य से आए थे। घटना से संबंधित विद्यालय सहावर प्रथम में चार अध्यापकों की तैनाती है। सीसीएल लीव पर कई दिनों से हैं। हेड मास्टर बीरेंद्र कुमार और शिक्षा मित्र अमिता सिंह विद्यालय देखती हैं। बताया कि हेडमास्टर और शिक्षामित्र के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की संस्तुति बीएसए को भेजी जाएगी। बीईओ ने बताया कि एक सप्ताह पहले उन्होंने सहावर फस्ट विद्यालय की जांच की थी। गंदगी, घास फूस आदि मिलने पर साफ सफाई के कड़े निर्देश दिए गए थे। फिर भी ध्यान नहीं दिया गया।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।