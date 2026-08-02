यूपी में एक परिवार के पीछे पड़ गया सांप, भाई को चार बार डंसा, अब बहन पर किया हमला, परिवार में दहशत
बागपत में एक सांप परिवार के पीछे ही पड़ गया। आए दिन परिवार के सदस्यों पर सांप हमला कर दे रहा है। पहले भाई को चार बार उसी सांप ने डसा। अब सांप ने बहन को भी नहीं छोड़ा।
Snake Bite In Baghpat: यूपी के बागपत में एक सांप परिवार के पीछे ही पड़ गया। आए दिन परिवार के सदस्यों पर सांप हमला कर दे रहा है। पहले भाई को चार बार उसी सांप ने डसा। अब सांप ने बहन को भी नहीं छोड़ा। रविवार को घर में काम कर रही युवती को तीसरी बार सांप ने डस लिया। परिजन उसे बिनौली सीएचसी ले गए, जहां से मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि एक माह में युवती के भाई को भी चार बार सांप डस चुका है। बार-बार सांप के हमले से परिवार में दहशत फैल गई है।
बिनौली निवासी विनोद वाल्मीकि की बेटी खुशी घर के अंदर काम कर रही थी। इसी दौरान घर में मौजूद सांप ने उसके पैर में डस लिया। खुशी की चीख सुनकर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि 22 जुलाई को भी खुशी को सांप ने डस लिया था। परिवार का कहना है कि खुशी के भाई राजा को भी पिछले एक माह में चार बार सांप डस चुका है।
सांप के हमले से परिवार में दहशत
हर बार सांप को ढूंढा जाता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। लगातार हो रही इन घटनाओं के बाद परिवार के सदस्य भयभीत हैं और घर के भीतर जाने तक से डरने लगे हैं। पीड़ित परिवार ने वन विभाग और संबंधित अधिकारियों से घर के आसपास घूम रहे सांप को पकड़ने की मांग की है। वहीं, सीएचसी प्रभारी डॉ. अमित गुप्ता ने बताया कि प्राथमिक जांच के आधार पर सांप जहरीला नहीं है। उन्होंने बताया कि घर के पास खाली पड़े मकान में गंदगी और झाड़ियां होने, सामने तालाब होने के कारण सांप निकलना सामान्य बात है।
घर के बाथरूम में निकला सांप, जंगल में छोड़ा
वहीं बिजनौर जिले में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। मोहल्ला जोशियान निवासी राजू जोशी के घर में एक महिला को बाथरूम में सांप दिखाई दिया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। स्थानीय ग्रामीणों कुणाल जोशी, सोनू जोशी और अभिषेक जोशी ने मिलकर इस कॉमन करैत सांप को काबू किया और बाद में सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया।सामाजिक वानिकी दरोगा विकास कुमार ने बताया कि बरसात के मौसम में जहरीले सांप जंगल से निकलकर घरों में आ जाते हैं। उन्होंने लोगों से सुरक्षित रहने और आसपास सांप दिखाई देने पर तुरंत वन विभाग को सूचना देने की अपील की।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।