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यूपी के इस जिले में सांपों का आतंक; एक दिन में 8 लोगों को डसा, 2 महिलाओं की मौत

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, बहराइच
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बहराइच में लगातार बारिश के बीच सर्पदंश की घटनाएं बढ़ गई हैं। महिला समेत कई लोग सांप के काटने का शिकार हुए, जिनमें एक की मौत हो गई। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक युवक सांप को बाल्टी में बंद कर मेडिकल कॉलेज पहुंच गया, जहां उसका उपचार किया गया।

यूपी के इस जिले में सांपों का आतंक; एक दिन में 8 लोगों को डसा, 2 महिलाओं की मौत

यूपी के बहराइच में मानसूनी बारिश में सांपों की बढ़ती सक्रियता से जिले में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ गई हैं। खेतों में पानी भर जाने से जहरीले सांप आक्रामक हो गए हैं। जहरीले सांपों के काटने से महिला समेत आठ लोग घायल हो गए। सभी को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें दो महिला की मौत हो गई है। अन्य पीड़ितों का इलाज चल रहा है। इस बीच एक पीड़ित डंसने वाले सांप को पकड़कर मेडिकल कॉलेज पहुंच गया। परीक्षण के बाद सांप को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया।महसी थाना क्षेत्र के कपूरपुर के मजरा माफी गांव निवासी रामपता (40) पत्नी छोटेलाल को रविवार सुबह करीब 10 बजे सांप ने काट लिया। उन्हें महसी सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। चिकित्सीय कार्रवाई शुरू होने से पहले ही परिजन शव लेकर गांव चले गए।

सांप के काटने से दो महिलाओं की मौत

उधर, गिलौला थाना क्षेत्र के बनवीर गांव निवासी अनीता (34) पत्नी बनवीर शनिवार सुबह अपने सात माह के बच्चे को लेकर बरामदे में बैठी थीं। इसी दौरान सांप ने उन्हें डंस लिया। परिजन उन्हें मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। पटना घसियारी निवासी पंकज कुमार (39) पुत्र विजय प्रताप रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे खेत में धान की रोपाई कर रहे थे, तभी सांप ने उन्हें काट लिया।

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सांप को बाल्टी में लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन

रामगांव थाना क्षेत्र के गनेशपुर निवासी रामबदन (35) पुत्र बबलू रविवार सुबह खेत में धान रोप रहे थे। इसी दौरान उन्हें सांप ने काट लिया। उन्होंने साहस दिखाते हुए सांप को पकड़कर एक बाल्टी में बंद कर लिया और उसे साथ लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती कर इलाज शुरू किया। फिलहाल उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। इसी तरह, देहात कोतवाली क्षेत्र के निवासी रूपा (25) को रविवार सुबह घर के बाहर सांप ने काट लिया।

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महिला को सोते वक्त सांप ने डसा

चरदा संवाददाता के अनुसार, रुडौली गांव के जुम्मईपुरवा निवासी हसरतून (30) घर पर लेटी थीं, तभी सांप ने उन्हें डंस लिया। वहीं, ऋतिक (10) घर के बाहर बाग में खेल रहा था, तभी उसे भी सांप ने काट लिया। परिजन दोनों को चरदा सीएचसी ले गए, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। दोनों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।

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