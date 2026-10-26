लाखों सांप पकड़ चुके स्नेक मास्टर को कोबरा ने डसा, अस्पताल में जिंदगी-मौत के बीच जंग
श्रावस्ती में सांप पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने वाले एक स्नेक मास्टर को शनिवार को जहरीले कोबरा ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना लेकर पहुंचे। जहां उसकी हालत गंभीर है।
यूपी के श्रावस्ती से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां सांप पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने वाले एक स्नेक मास्टर को बीते शनिवार को जहरीले कोबरा ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना लेकर पहुंचे। जहां उसकी हालत गंभीर है। वहीं, ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है।
इकौना थाना क्षेत्र के सेमगढ़ा गांव के पासी पुरवा के रहने वाले जोगी राम शनिवार को भिनगा कोतवाली क्षेत्र के सेमरी चौराहे के पास सांप पकड़ने गए थे। सांप पकड़ने के बाद वह उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए नदी के बांध की ओर ले गए थे। त जहरीले कोबरा सांप को छोड़ते समय उन्हें डस लिया। सांप के काटने के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। आसपास मौजूद लोगों की मदद से उन्हें निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना पहुंचाया गया। जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया है।
इस संबंध में स्नेक मास्टर जोगी राम ने बताया कि वह पिछले 40 साल से सांप पकड़ने का काम कर रहे हैं और इतने साल के दौरान लाखों सांपों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर छोड़ चुके हैं। लंबे अनुभव के बावजूद भी जहरीले कोबरा के काटने से उनकी हालत गंभीर हो गई। वहीं, घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। सांप पकड़ने जैसे जोखिम भरे काम में लंबे अनुभव के बावजूद जहरीले सांप के काटने से जान का खतरा बना रहता है।
सांप के डसने से बाप-बेटे की मौत
ऐसा ही कुछ मामला हाल ही में बाराबंकी से सामने आया था। जहां दुर्गा पूजा पंडाल में जहरीले सांप के साथ करतब दिखाना पिता-पुत्र को भारी पड़ गया। सांप के डसने से दोनों की मौत हो गई थी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।
जानकारी के मुताबिक सतरिख थाना क्षेत्र के मुनक्की पुरवा गांव निवासी 60 वर्षीय महेश रावत अपने 20 वर्षीय बेटे नौमीलाल के साथ जैदपुर थाना क्षेत्र के जराहरा गांव में दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचा था। दोनों पकड़कर लाए गए सांप के साथ पंडाल में करतब दिखा रहे थे। नौमीलाल सांप के जहरीले दांत तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इस बीच सांप ने उसे डंस लिया। यह देख पिता महेश बेटे को बचाने के लिए सांप को पकड़ने को कोशिश की तो उसे भी पैरों में डस लिया। आनन-फानन में मौके पर मौजूद लोग दोनों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने दोनों की बचाने की कोशिश की लेकिन हालत बिगड़ती चली गई। इसके बाद उन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन दोनों की मौत हो गई।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें