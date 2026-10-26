लाखों सांप पकड़ चुके स्नेक मास्टर को कोबरा ने डसा, अस्पताल में जिंदगी-मौत के बीच जंग

श्रावस्ती में सांप पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने वाले एक स्नेक मास्टर को शनिवार को जहरीले कोबरा ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना लेकर पहुंचे। जहां उसकी हालत गंभीर है।

यूपी के श्रावस्ती से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां सांप पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने वाले एक स्नेक मास्टर को बीते शनिवार को जहरीले कोबरा ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना लेकर पहुंचे। जहां उसकी हालत गंभीर है। वहीं, ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है।

इकौना थाना क्षेत्र के सेमगढ़ा गांव के पासी पुरवा के रहने वाले जोगी राम शनिवार को भिनगा कोतवाली क्षेत्र के सेमरी चौराहे के पास सांप पकड़ने गए थे। सांप पकड़ने के बाद वह उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए नदी के बांध की ओर ले गए थे। त जहरीले कोबरा सांप को छोड़ते समय उन्हें डस लिया। सांप के काटने के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। आसपास मौजूद लोगों की मदद से उन्हें निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना पहुंचाया गया। जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया है।

इस संबंध में स्नेक मास्टर जोगी राम ने बताया कि वह पिछले 40 साल से सांप पकड़ने का काम कर रहे हैं और इतने साल के दौरान लाखों सांपों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर छोड़ चुके हैं। लंबे अनुभव के बावजूद भी जहरीले कोबरा के काटने से उनकी हालत गंभीर हो गई। वहीं, घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। सांप पकड़ने जैसे जोखिम भरे काम में लंबे अनुभव के बावजूद जहरीले सांप के काटने से जान का खतरा बना रहता है।

सांप के डसने से बाप-बेटे की मौत ऐसा ही कुछ मामला हाल ही में बाराबंकी से सामने आया था। जहां दुर्गा पूजा पंडाल में जहरीले सांप के साथ करतब दिखाना पिता-पुत्र को भारी पड़ गया। सांप के डसने से दोनों की मौत हो गई थी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।