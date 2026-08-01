बेटी के निकाह के दिन सांप ने मां को डंसा, शादी वाले घर में मचा कोहराम, दुल्हन पर टूटा दुखों का पहाड़
बागपत में बेटी के शादी के दिन मां चल बसी। मां को सांप ने डस लिया था। निकाह के दिन शादी वाले घर में मां की मौत से कोहराम मच गया। दुल्हन पर मानों दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक साल पहले पिता की भी मौत हो चुकी है। दुल्हन के सिर से अब माता-पिता दोनों का साया उठ गया।
Baghpat News: यूपी के बागपत में शादी वाले घर में कोहराम मच गया। बेटी के निकाह के दिन दुल्हन की मां की सर्पदंश से मौत हो गई। मां की मौत से दुल्हन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना से पूरे गांव में शोक व्याप्त है। मां को सुपुर्द ए खाक किए जाने के बाद बेटी के निकाह की रस्में पूरी की गईं। मुकुंदपुर निवासी 40 वर्षीय नईमा, पत्नी मौसम की बड़ी बेटी जस्मीन के निकाह की तैयारी चल रही थी। शुक्रवार रात नईमा और अन्य परिजन काम खत्म करने के बाद सोने चले गए। देर रात सोते समय सांप ने नईमा के पैर में डस लिया।
शनिवार सुबह परिजन नईमा को लेकर छपरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल और फिर दिल्ली रेफर कर दिया। दिल्ली ले जाते समय रास्ते में नईमा की मौत हो गई। इस बीच जस्मीन के निकाह के लिए पुट्ठी धनौरा से बारात मुकुंदपुर पहुंच चुकी थी। निकाह की रस्में चल रही थीं। इसी दौरान नईमा की मौत की खबर से खुशियां मातम में बदल गईं। परिजनों का रो-रोकर बुराहाल हो गया। नईमा की मौत से गांव में मातम पसर गया। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई।
एक साल पहले पति की हो गई थी मौत
परिवार पर इससे पहले भी दुखों का पहाड़ टूट चुका है। करीब एक साल पहले नईमा के पति मौसम की हलालपुर स्थित ईंट-भट्ठे पर एक हादसे में मौत हो गई थी। पति के निधन के बाद नईमा ही पूरे परिवार का सहारा थी। वह अपने पीछे पांच बेटियां और तीन वर्षीय बेटे को छोड़ गई हैं।
खेत पर काम कर रही महिला को सांप ने डसा
वहीं सांप काटने का दूसरा मामला लहचौड़ा गांव से आया है। यहां खेत पर काम कर रही एक 60 वर्षीय महिला को सांप ने डस लिया। परिजनों ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से मेरठ मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया है। शुक्रवार को लहचौड़ा निवासी 60 वर्षीय मुनेश पत्नी धर्मी अपने खेत पर कार्य कर रहीं थी। तभी जहरीले सांप ने पैर में डस लिया। जिसके बाद उसने परिजनों को बताया कि परिजनों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहां मौजूद चिकित्सकों ने बेहतर उपचार करते हुए एंटी स्नेक वेनम के 10 इंजेक्शन लगाया। हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। महिला खतरे से बाहर है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।