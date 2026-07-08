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यूपी: हर PHC के लिए आदेश जारी, सांप के डंसने से होने वाली मौतों को लेकर बड़ा फैसला

By Ajay Singh
विशेष संवाददाता, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश में सांप के डंसने से होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई रणनीति बनाई है। आदेश दिया गया है कि अब प्रदेश के हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सर्पदंश का इलाज उपलब्ध होगा। एंटी स्नैक वेनम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी।

यूपी: हर PHC के लिए आदेश जारी, सांप के डंसने से होने वाली मौतों को लेकर बड़ा फैसला

Snakebite treatment : उत्तर प्रदेश के हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पर अब सांप डंसने का इलाज होगा। प्रदेश में सर्पदंश से होने वाली मौतें कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई रणनीति लागू करने का फैसला किया है। राज्य की हर पीएचसी पर एंटी स्नैक वेनम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। वहां तैनात डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को सर्पदंश की पहचान और इलाज का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक जिले को सर्पदंश के हर मामले की रिपोर्ट भी मुख्यालय को भेजनी होगी।

सांप काटने से होने वाली मौतें रोकने और हर केस की रिपोर्टिंग को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक जीवनरक्षक विषरोधी दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने, सर्पदंश के हर मामले का पंजीकरण करने और ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने सर्पदंश से होने वाली मौतों में 50 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा है।

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अधिक घटनाओं वाले क्षेत्र होंगे चिन्हित

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की ओर से इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने समीक्षा बैठक के दौरान सर्पदंश के मामलों की रिपोर्टिंग को लेकर नाराजगी जताई है। इसे लेकर सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को निर्देश दिया गया है कि सर्पदंश के प्रत्येक मामले की सूचना ऑनलाइन दर्ज करने के साथ हर महीने राज्य मुख्यालय को उसकी रिपोर्ट भी भेजनी होगी। ऐसे गांवों और क्षेत्रों की पहचान की जाए, जहां सर्पदंश की घटनाएं अधिक होती हैं। इन इलाकों में जीवनरक्षक विषरोधी दवा का पर्याप्त भंडार रखा जाएगा। मरीजों को समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए रेफरल और परिवहन व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। हर पीएचसी पर तैनात डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को मानसून शुरू होने से पहले सर्पदंश की पहचान और उपचार का प्रशिक्षण देने को कहा गया है। जिला स्तर पर पहले से प्रशिक्षित विशेषज्ञों के माध्यम से यह प्रशिक्षण कराया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में विशेष जनजागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है।

कल ही हुई थी भाई-बहन की मौत

सांप काटने के चलते सात जुलाई (मंगलवार) को ही प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में मासूम भाई-बहन की मौत हो गई थी। शाहजहांपुर के जैतीपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में दोनों बच्चों की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद् ले जाया गया। वहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मेडिकल कॉलेज में सांप के काटने की मौत होने की पुष्टि हुई।

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अनुज यादव की नौ वर्षीय बेटी सुनैना पिछले दो-तीन दिनों से तेज बुखार से पीड़ित थी। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे उसके पांच वर्षीय भाई अनमोल की भी तबीयत बिगड़ गई और उसे उल्टियां होने लगीं। इधर, बच्ची की भी हालत खराब होने लगी। बच्चों को परिजन सीएचसी जैतीपुर लेकर पहुंचे। वहां से मेडिकल कॉलेज भेजा गया। परिजनों के अनुसार, मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया।

मां ऊषा देवी ने बताया कि बाद में उन्हें जानकारी मिली कि दोनों बच्चों को जहरीले सांप ने काटा था। सुबह अनमोल घर के बाहर खेल रहा था। आशंका है कि घास में छिपे सांप ने उसे काट लिया। इसके बाद सुनैना की तबीयत भी तेजी से बिगड़ गई। सीएचसी जैतीपुर के डॉ. शैलेंद्र ने बताया कि सुनैना को तेज बुखार की हालत में अस्पताल लाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों बच्चों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। शाम को दोनों बच्चों के शव गांव पहुंचे तो कोहराम मच गया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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