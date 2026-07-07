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घर के बाहर खेल रहे मासूम भाई-बहन को सांप ने डंसा, हालत बिगड़ने के बाद दोनों की अस्पताल में मौत

By Dinesh Rathour
शाहजहांपुर
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शाहजहांपुर में घर के बाहर खेल रहे दो मासूम भाई-बहन को सांप ने डंस लिया। इसके बाद दोनों की हालत बिगड़ने लगी तो घर वाले उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया और सांप के डंसने की पुष्टि की। 

घर के बाहर खेल रहे मासूम भाई-बहन को सांप ने डंसा, हालत बिगड़ने के बाद दोनों की अस्पताल में मौत

Shahjahanpur News: यूपी के शाहजहांपुर में सांप के डंसने से सगे भाई-बहन की मौत हो गई। सांप के काटने के बाद पहले दोनों बच्चों की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। वहां से मेडिकल कॉलेज रेफर किए जाने पर चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मेडिकल कॉलेज में सांप के काटने की पुष्टि हुई।

जैतीपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव निवासी अनुज यादव की नौ वर्षीय पुत्री सुनैना पिछले दो-तीन दिनों से तेज बुखार से पीड़ित थी। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे उसके पांच वर्षीय भाई अनमोल की भी अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसे उल्टियां होने लगीं। इधर, बच्ची की भी हालत खराब होने लगी। दोनों बच्चों की हालत खराब होने पर परिजन उन्हें तत्काल सीएचसी जैतीपुर लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार, मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर चिकित्सकों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया।

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घर वालों को सांप काटने की बाद में हुई जानकारी

बच्चों की मां ऊषा देवी ने बताया कि बाद में उन्हें जानकारी मिली कि दोनों बच्चों को किसी जहरीले सांप ने काटा था। उनका कहना है कि सुबह अनमोल घर के बाहर रास्ते पर खेल रहा था। आशंका है कि घास में छिपे सांप ने उसे डँस लिया। इसके बाद सुनैना की तबीयत भी तेजी से बिगड़ गई। सीएचसी जैतीपुर के डॉ. शैलेंद्र वर्मा ने बताया कि सुनैना को तेज बुखार की हालत में अस्पताल लाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों बच्चों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। शाम को जब दोनों बच्चों के शव गांव पहुंचे तो परिवार में कोहराम मच गया।राजकीय मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार ने बताया, दोनों बच्चों को मेडिकल कॉलेज लाया गया था। बच्चे आने से पहले ही मृत थे। बच्चों की जांच करने वाले डॉक्टरों के अनुसार सांप के डंसने से मौत की बात प्राथमिक दृष्टया सामने आई है।

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घर के आंगन में खेल रहे मासूम को सांप ने डंसा, मौत

वहीं दूसरी ओर सांप के डंसने से मौत का मामला यूपी के संभल से भी सामने आया है। थाना नखासा क्षेत्र के गांव ततारपुर संदल में रविवार सुबह करीब 11 बजे गांव निवासी अरविंद कुमार का नौ वर्षीय बेटा हैप्पी घर के आंगन में खेल रहा था। इसी दौरान उसे सांप ने तीन स्थानों पर डस लिया। शुरुआत में बच्चे की हालत सामान्य रही, लेकिन कुछ देर बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ा। परिजनों को सांप के काटने की जानकारी मिली, लेकिन उसे तत्काल अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक कराने वाले लोगों के पास ले जाया गया। बताया जाता है कि एक स्थान पर लाभ न मिलने पर परिजन बच्चे को दूसरी, तीसरी और चौथी जगह भी ले गए। करीब 35 घंटे तक यही सिलसिला चलता रहा। सोमवार दोपहर जब बच्चे की हालत बेहद गंभीर हो गई, तब उसे निजी और सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सोमवार शाम करीब साढ़े सात बजे परिजन बच्चे के शव को हापुड़ जनपद स्थित ब्रजघाट गंगा घाट ले गए, जहां धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार गंगा में प्रवाहित कर दिया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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