दुबई से शरीर में सोना छिपाकर लाया, कस्टम को चकमा देकर एयरपोर्ट के बाहर निकले तस्कर संग हो गया 'खेला'

दुबई से शरीर में सोना छिपाकर लाए एक तस्कर के साथ लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर खेला हो गया। तस्कर ने एयरपोर्ट पर तो कस्टम को चकमा दे दिया, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर चोरों ने उसके पास से 30 लाख का सोना चोरी कर लिया।

Lucknow News: राजधानी लखनऊ में जैसे को तैसा मिल गया। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चेकिंग में लगे कस्टम के जवानों को चकमा देकर निकले तस्कर महबूब आलम के साथ बड़ा खेला हो गया। तस्कर जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर निकला तो उनका 30 लाख का सोना चोर गिरोह ने उड़ा दिया। महबूब दुबई से एक कैप्सूल नुमा डिब्बी में 203.92 ग्राम सोने का पाउडर शरीर में छिपाकर लाया था। वह पाउडर उसे तस्कर गिरोह को देना था। एयरपोर्ट पहुंचे गिरोह के सदस्यों ने झांसे में लेकर महबूब को कार में बैठाया। काफी देर तक टहलाने के बाद उसे बस अड्डे पर उतार कर बैग और सोना पार कर ले गया। सोना राजस्थान में बैठे तस्कर गिरोह के इंडिया हेड को देने के बजाय खुद हड़प लिया। पुलिस ने महबूब आलम की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर गिरोह के दो चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस महबूब को हिरासत में लेकर ब्योरा जुटा रही है।

पुलिस उपायुक्त दक्षिणी मो. मुश्ताक के मुताबिक, गिरफ्तार चोरों में बलरामपुर के श्रीदत्तगंज किठूरा का रहने वाला दीपक वर्मा (मूल पता पंजाब लुधियाना के डाबा शिमलापुरी गांव) उसका साथी राम प्रताप दुबे निवासी बलरामपुर इटई मैदा है। तीन अगस्त को बलिया के बेल्थरा रोड कुभाव उमरगंज निवासी महबूब आलम ने सरोजनीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। महबूब ने तहरीर देकर बताया कि वह दुबई से 27 जुलाई को एयरपोर्ट आए थे। इस बीच चेकिंग के बाद एयरपोर्ट के बाहर निकले। यहां उन्हें ब्रीजा कार सवार दीपक वर्मा और राम प्रताप दुबे मिले।

तस्कर को कार में बिठाकर इधर-उधर घुमाते रहे चोर दोनों ने बताया कि उन्हें ही डिलीवरी लेने के लिए भेजा गया है। बरगला कर कार में बैठा लिया। दो घंटे तक इधर-उधर घुमाते रहे। रात में आलमबाग बस अड्डे पर धोखे से उतारा और बैग लेकर भाग निकले। डीसीपी ने बताया कि घटना के राजफाश के लिए अपर पुलिस उपायुक्त रल्लापल्ली बसंथ कुमार और एसीपी कृष्णानगर अभिषेक पांडेय के निर्देशन में पुलिस टीम गठित की गई। चार टीमों ने 100 से 150 सीसी कैमरे खंगाले। गाड़ी नंबर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार को दीपक वर्मा और राम प्रताप दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों से सोने का पाउडर बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम को डीसीपी ने 25 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की है।

कई राज्यों से लेकर दुबई तक फैला गिरोह का नेटवर्क एसीपी कृष्णानगर अभिषेक पांडेय ने बताया कि गिरोह का नेटवर्क राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दुबई तक फैला है। गिरोह के कुछ सदस्य दुबई में हैं जो इन राज्यों में बैठे लोगों को सोना भेजते हैं। गिरोह के लोग दुबई में फंसे भारतीयों को टारगेट करते हैं। उनके बारे में जानकारी जुटाते हैं जो नौकरी के चक्कर में वहां किसी कारण से फंस गए हैं और देश वापसी करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का हवाई टिकट कराते। आर्थिक प्रलोभन देते। उसके बाद उन्हें सोना डिब्बे अथवा किसी अन्य वस्तु में भरकर दे देते हैं। कहते हैं कि हमारे कुछ लोग एयरपोर्ट पर मिलेंगे उन्हें यह डिलीवरी दे देना। इस तरह गिरोह का नेटवर्क चलता है।