सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की ‘बू’ आ रही, पैसा किसी के बाप का नहीं है, भड़कीं महापौर

संक्षेप: आगरा में महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा पार्षदों की शिकायत पर सड़क निर्माण का हाल देखा तो भड़क गईं। कहा कि निर्माण में किसी बड़े भ्रष्टाचार की ‘बू’ आ रही है। यहां तक कहा कि पैसा किसी के बाप का नहीं है। अब तो पूरे शहर में नगर निगम द्वारा किए गए कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करना होगा।

आगरा नगर निगम में पार्षदों ने सड़क निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत की थी। इस प्रकरण की जांच कमेटी न बनाने के बाद, महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा खुद स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान शिकायत सही पाते हुए कहा कि निर्माण में किसी बड़े भ्रष्टाचार की ‘बू’ आ रही है। अब तो पूरे शहर में नगर निगम द्वारा किए गए कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करना होगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। यह पैसा किसी के बाप का नहीं, बल्कि आम जनता की मेहनत से आता है। वह खुद क्षेत्र की जनता से पूछेंगी कि उनके क्षेत्र में किए गए विकास कार्य से वह संतुष्ट हैं या नहीं। पूरे दौरे के बाद महापौर ने कहा कि यह केवल एक सड़क नहीं, बल्कि इस पूरे प्रकरण में करोड़ों रुपये की गड़बड़ी की आशंका प्रतीत होती है।

पार्षद प्रवीना राजावत, पार्षद रवि करोतिया व पार्षद वीरेंद्र लोधी भी मौके पर पहुंच गए। महापौर ने हेमा पेट्रोल पंप से लेकर पश्चिमपुरी चौराहे तक बनाई गई सड़क का जायजा लिया। पार्षदों ने निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही को महापौर को दिखाया।

महापौर ने निरीक्षण के दौरान पाया नाला निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई है। जगह-जगह पर नाले टूटे हुए मिले, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। सड़क के किनारों पर की गई इंटरलॉकिंग भी ठीक से नहीं की गई है। कुछ स्थानों को छोड़ दिया गया है। महापौर ने स्थानीय लोगों और दुकानदारों से बात की, तो उन्होंने बताया इस सड़क पर डामरीकरण(ब्लैक टापिंग) का कार्य नहीं किया गया है, जबकि फाइलों में इस कार्य को पूर्ण किया दर्शाया गया है। यह सुनकर महापौर ने मौके पर मौजूद अधिशासी अभियंता अरविंद श्रीवास्तव से नाराजगी जाहिर की।

महापौर ने मौके पर मौजूद और अधिशासी अभियंता अरविंद श्रीवास्तव से सोमवार को किए गए स्थलीय निरीक्षण के आधार पर दो दिन के अंदर रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करने और विकास कार्यों की फाइलों को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।