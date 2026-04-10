चिप की किल्लत से 40% तक बढ़ गए स्मार्टफोन के दाम, अभी और महंगे होंगे मोबाइल

वीवो कंपनी ने अपने बजट स्मार्टफोन वीवो टी4 लाइट की कीमत 9,999 से बढ़ाकर सीधे 13,999 रुपये कर दी है। यह लगभग 40 प्रतिशत तक बढ़ गई है। वैश्विक तना के बीच चिप की किल्लत के चलते आने वाले दिनों में मोबाइल और भी महंगे हो सकते हैं।

वैश्विक तनाव के कारण स्मार्टफोन की कीमतों में भारी उछाल आया है। पिछले एक महीने से चिप की किल्लत के चलते सैमसंग, वीवो, ओप्पो जैसी कंपनियों ने अपने हैंडसेट के दाम 40 प्रतिशत तक बढ़ा दिए हैं। चिप के अलावा कच्चे माल की बढ़ती कीमतें और सप्लाई चेन में बाधा भी बड़ा कारण है। जहां पहले 10 हजार रुपये के बजट में अच्छे फीचर्स के मोबाइल मिल जाते थे, अब वहीं फोन 14 हजार का बिक रहा है। रिटेलर्स के मुताबिक आने वाले कुछ महीनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं। अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई प्रभावित हो रही है। इससे प्लास्टिक जैसे कच्चे माल की कीमतें 65-70 फीसदी बढ़ गई हैं, जिसका इस्तेमाल फोन की बॉडी बनाने में होता है। साथ ही पैकेजिंग का सामन भी महंगा हो गया है।

फोन की रैम के भी दाम बढ़े वहीं एआई टेक्नोलॉजी की बढ़ती डिमांड की वजह से चिप बनाने वाली कंपनियां जैसे एनवीडिया अपना पूरा ध्यान एआई मेमोरी चिप्स पर लगा रही हैं। उत्तर प्रदेश सेल्युलर एसोसिएशन के अध्यक्ष नीजर जौहर ने बताया कि एआई की बढ़ती मांग के कारण मेमोरी की शॉर्टेज बढ़ती कीमतों का सबसे बड़ा कारण है। बड़े एआई डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और इनको बहुत ज्यादा रैम और स्टोरेज की जरूरत होती है। चिप बनाने वाली कंपनियां एआई फर्मों को प्राथमिकता दे रही हैं, क्योंकि वहां मुनाफा ज्यादा है। इसी कमी की वजह से फोन की रैम के दाम भी बढ़ गए हैं और कंपनियों को मोबाइल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं।

मोबाइल फोन हुए महंगे सैमसंग कंपनी ने अपने मिड रेंज फोन ग्लैक्सी ए 56 (47,999 रुपये) को अब ए 57 के नाम से उतारा है। जिसकी कीमत 62,499 रुपये रखी गई है। यह करीब 30 प्रतिशत महंगा हुआ है। इसी तरह ए37 में भी 36 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। इसके अलावा वीवो कंपनी ने अपने बजट स्मार्टफोन वीवो टी4 लाइट की कीमत 9,999 से बढ़ाकर सीधे 13,999 रुपये कर दी है। यह लगभग 40 प्रतिशत तक बढ़ गई है।