भारतीय जवानों के लिए स्मार्ट वर्दी, बर्फीले तूफान में भी बताएगी लोकेशन

बर्फीले इलाकों में तैनात भारतीय सैनिकों को हिमस्खलन और बर्फीले तूफानों के दौरान निकालने के लिए स्मार्ट वर्दी तैयार की जा रही है।इसके लिए डीआरडीओ की कानपुर स्थित डीएमएसआरडीई ने सेना की जरूरतों के अनुरूप इस परियोजना पर काम शुरू किया है।

सुहेल खान, कानपुर Indian Army: बर्फीले इलाकों में तैनात भारतीय सैनिकों को हिमस्खलन और बर्फीले तूफानों के दौरान सुरक्षित निकालने के लिए कानपुर में अत्याधुनिक स्मार्ट वर्दी विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। यह वर्दी स्वयं अपनी लोकेशन बताएगी। इसके लिए डीआरडीओ की कानपुर स्थित रक्षा प्रयोगशाला डिफेंस मैटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (डीएमएसआरडीई) ने सेना की जरूरतों के अनुरूप इस परियोजना पर काम शुरू किया है। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी संस्थान (यूपीटीटीआई) के साथ हुए एमओयू के तहत इसके प्रोटोटाइप निर्माण और अनुसंधान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोनों संस्थान मिलकर ऐसी स्मार्ट यूनिफॉर्म का प्रोटोटाइप विकसित करेंगे, जो बर्फ में दबे जवानों की लोकेशन रेस्क्यू टीम तक पहुंचाने में मदद करेगी।

कपड़े पर लगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भेजेंगे सिग्नल : वैज्ञानिकों के अनुसार, स्मार्ट वर्दी में कंडक्टिव इंक की मदद से कपड़े पर विशेष इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रिंट किए जाएंगे। इन सर्किटों को जीपीएस मॉड्यूल, माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक चिप और अन्य सेंसर से जोड़ा जाएगा। पूरी तकनीक कपड़े के भीतर ही समाहित होगी, जिससे सैनिक को अलग से कोई भारी उपकरण नहीं ले जाना पड़ेगा। इसे इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि वर्दी को मोड़ने, पहनने, धोने या लंबे समय तक उपयोग करने पर भी इसकी कार्यक्षमता प्रभावित न हो।

ऐसे करेगी काम यदि कोई सैनिक हिमस्खलन, बर्फीले तूफान या ग्लेशियर में दब जाता है, तो वर्दी में लगा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सक्रिय रहेगा। जीपीएस और अन्य लोकेशन तकनीकों के माध्यम से सैनिक की अंतिम या उपलब्ध लोकेशन रेस्क्यू टीम तक पहुंचाई जा सकेगी। इससे बचाव दल को बर्फ के विशाल क्षेत्र में अंधाधुंध तलाश करने के बजाय सीधे संभावित स्थान तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इससे बचाव अभियान में लगने वाला समय कम होगा और जवान की जान बचने की संभावना बढ़ जाएगी। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, कई बार बर्फ में दबे सैनिकों या शहीद जवानों के शवों का पता लगाने में कई दिन लग जाते हैं। स्मार्ट वर्दी ऐसी परिस्थितियों में खोज अभियान को अधिक सटीक, प्रभावी और तेज बनाने में सहायक साबित होगी।

स्मार्ट वर्दी बनाने पर काम शुरू यूपीटीटीआई कानपुर के डीन एकेडमिक प्रोफेसर मुकेश कुमार सिंह का कहना है कि डीएमएसआरडीई ने सेना की जरूरत के मुताबिक स्मार्ट वर्दी बनाने की कवायद शुरू की है। यूपीटीटीआई भी प्रोटोटाइप बनाने के लिए तकनीकी स्तर पर संयुक्त रिसर्च कर रहा है। सियाचिन, लद्दाख और अन्य ऊंचाई वाले बर्फीले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए यह तकनीक एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है।