Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newssmart prepaid meters installed in 4 million homes in up sparking controversy petition filed in niyamak ayog
यूपी के 40 लाख घरों में लग गए स्मार्ट प्रीपेड मीटर, विवाद तेज; नियामक आयोग में याचिका

यूपी के 40 लाख घरों में लग गए स्मार्ट प्रीपेड मीटर, विवाद तेज; नियामक आयोग में याचिका

संक्षेप: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) में बिजली उपभोक्ताओं को पोस्टपेड या प्रीपेड मीटर चुनने का विकल्प दिया गया है। इधर, पावर कारपोरेशन ने सभी उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी में 40 लाख से अधिक के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए भी जा चुके हैं।

Mon, 27 Oct 2025 01:46 PMAjay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

Smart Electricity Meter: स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विद्युत अधिनियम-2003 में उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर के चयन का विकल्प देता है। इस अधिनियम में संशोधन का ड्राफ्ट जारी कर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं, मगर उसमें भी विकल्प दिए जाने का प्रावधान खत्म नहीं किया गया है। वहीं 2020 में केंद्र द्वारा जारी रूल्स में सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का प्रावधान किया गया है। ऐसे में विद्युत नियामक आयोग भी पसोपेश में है कि इस संबंध में दाखिल याचिका का निस्तारण आखिर कैसे करे।

दरअसल विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) में बिजली उपभोक्ताओं को पोस्टपेड या प्रीपेड मीटर चुनने का विकल्प दिया गया है। इधर, पावर कारपोरेशन ने प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश में कुल तीन करोड़ 65 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें से 40 लाख से अधिक के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए भी जा चुके हैं।

ये भी पढ़ें:स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड में आते ही बैलेंस दिखा माइनस, चक्कर लगा रहे उपभोक्ता

इन स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को लगाए जाने के खिलाफ उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग का दरवाजा खटखटाया है। वहां याचिका दाखिल की है। अभी तक गाहे-बगाहे विद्युत अधिनियम-2003 में बदलाव की बात कही जा रही ही थी। मगर हाल ही में 9 अक्तूबर को सार्वजनिक की गई ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) बिल 2025 में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) में संशोधन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसका अर्थ है कि ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल 2025 में भी उपभोक्ताओं को दिया गया यह अधिकार सुरक्षित है।

ये भी पढ़ें:स्मार्ट प्रीपेड मीटर का पैसा लेने में फंसा UPPCL, उपभोक्ता परिषद ने उठाए सवाल

कानून से ऊपर नहीं

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि पावर कॉरपोरेशन द्वारा यह कहना कि यह कार्यवाही भारत सरकार के “रूल” के तहत की जा रही है, कानूनी रूप से असंगत है। कोई भी रूल केंद्रीय कानून से ऊपर नहीं हो सकता। नियम कभी भी कानून को अधिभूत नहीं कर सकता। अतः विद्युत अधिनियम 2003 में निहित उपभोक्ता-अधिकार सर्वोपरि हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |