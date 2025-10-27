यूपी के 40 लाख घरों में लग गए स्मार्ट प्रीपेड मीटर, विवाद तेज; नियामक आयोग में याचिका

संक्षेप: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) में बिजली उपभोक्ताओं को पोस्टपेड या प्रीपेड मीटर चुनने का विकल्प दिया गया है। इधर, पावर कारपोरेशन ने सभी उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी में 40 लाख से अधिक के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए भी जा चुके हैं।

Smart Electricity Meter: स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विद्युत अधिनियम-2003 में उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर के चयन का विकल्प देता है। इस अधिनियम में संशोधन का ड्राफ्ट जारी कर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं, मगर उसमें भी विकल्प दिए जाने का प्रावधान खत्म नहीं किया गया है। वहीं 2020 में केंद्र द्वारा जारी रूल्स में सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का प्रावधान किया गया है। ऐसे में विद्युत नियामक आयोग भी पसोपेश में है कि इस संबंध में दाखिल याचिका का निस्तारण आखिर कैसे करे।

दरअसल विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) में बिजली उपभोक्ताओं को पोस्टपेड या प्रीपेड मीटर चुनने का विकल्प दिया गया है। इधर, पावर कारपोरेशन ने प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश में कुल तीन करोड़ 65 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें से 40 लाख से अधिक के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए भी जा चुके हैं।

इन स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को लगाए जाने के खिलाफ उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग का दरवाजा खटखटाया है। वहां याचिका दाखिल की है। अभी तक गाहे-बगाहे विद्युत अधिनियम-2003 में बदलाव की बात कही जा रही ही थी। मगर हाल ही में 9 अक्तूबर को सार्वजनिक की गई ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) बिल 2025 में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) में संशोधन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसका अर्थ है कि ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल 2025 में भी उपभोक्ताओं को दिया गया यह अधिकार सुरक्षित है।