स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरें तय हुई नहीं, फिर कैसे वसूल रहे दाम? बिजली निगम के खिलाफ याचिका

उपभोक्ता परिषद ने कहा कि उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन पर पांच से छह गुना तक अधिक चार्ज चुकाना पड़ रहा है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि नियम विरुद्ध तरीके से कनेक्शन की दरें भी पांच से छह गुना तक बढ़ गई हैं। यह स्थिति विद्युत अधिनियम-2003 का उल्लंघन है।

Smart Prepaid Meter: बिना दरें आयोग से स्वीकृत हुए नया कनेक्शन स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ ही देने की अनिवार्यता के खिलाफ मंगलवार को राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में पावर कॉरपोरेशन के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी है। उपभोक्ता परिषद ने आरोप लगाया है कि अभी तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरें ही तय नहीं की गई हैं, ऐसे में उपभोक्ताओं से मीटर के दाम कैसे वसूले जा रहे हैं?

उपभोक्ता परिषद ने कहा कि उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन पर पांच से छह गुना तक अधिक चार्ज चुकाना पड़ रहा है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि नियम विरुद्ध तरीके से कनेक्शन की दरें भी पांच से छह गुना तक बढ़ गई हैं। यह विद्युत अधिनियम-2003 का उल्लंघन है।

कनेक्शन भार आयोग से तय दरें आदेश से प्रभावी दरें 1 किलोवॉट (बीपीएल) रु 1032 रु 6176

1 किलोवॉट (ग्रामीण) रु 1172 रु 6216

1 किलोवॉट (शहरी) रु 1620 रु 6464

2 किलोवॉट (ग्रामीण) रु 1323 रु 6266

2 किलोवॉट (शहरी) रु 1970 रु 6514

5 किलोवॉट रु 7057 रु 13477

दो दिन गैर जरूरी बिजली कटौती नहीं : चेयरमैन पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने बुधवार और गुरुवार को गैर जरूरी बिजली कटौती न करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने मंगलवार को समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि त्योहरों के मद्देनजर गैर जरूरी शटडाउन भी लेने से बचें। डॉ. गोयल ने कहा कि स्थानीय स्तर पर बिजली आपूर्ति में आ रही दिक्कतों को तत्काल दूर किया जाए। किसी भी माध्यम से बिजली आपूर्ति में बाधा की शिकायतें आएं तो उन्हें फौरन दूर किया जाए। डॉ. गोयल ने सभी डिस्कॉम में अच्छा काम करने वाले दस अधिशासी और 20 सहायक अभियंताओं को चिह्नित करके उन्हें पुरस्कृत करने के निर्देश दिए हैं।