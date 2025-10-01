smart prepaid meter rates haven t been set so how are they being charged a petition against the electricity corporation स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरें तय हुई नहीं, फिर कैसे वसूल रहे दाम? बिजली निगम के खिलाफ याचिका, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newssmart prepaid meter rates haven t been set so how are they being charged a petition against the electricity corporation

स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरें तय हुई नहीं, फिर कैसे वसूल रहे दाम? बिजली निगम के खिलाफ याचिका

उपभोक्ता परिषद ने कहा कि उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन पर पांच से छह गुना तक अधिक चार्ज चुकाना पड़ रहा है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि नियम विरुद्ध तरीके से कनेक्शन की दरें भी पांच से छह गुना तक बढ़ गई हैं। यह स्थिति विद्युत अधिनियम-2003 का उल्लंघन है।

Ajay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊWed, 1 Oct 2025 05:45 AM
share Share
Follow Us on
स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरें तय हुई नहीं, फिर कैसे वसूल रहे दाम? बिजली निगम के खिलाफ याचिका

Smart Prepaid Meter: बिना दरें आयोग से स्वीकृत हुए नया कनेक्शन स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ ही देने की अनिवार्यता के खिलाफ मंगलवार को राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में पावर कॉरपोरेशन के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी है। उपभोक्ता परिषद ने आरोप लगाया है कि अभी तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरें ही तय नहीं की गई हैं, ऐसे में उपभोक्ताओं से मीटर के दाम कैसे वसूले जा रहे हैं?

उपभोक्ता परिषद ने कहा कि उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन पर पांच से छह गुना तक अधिक चार्ज चुकाना पड़ रहा है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि नियम विरुद्ध तरीके से कनेक्शन की दरें भी पांच से छह गुना तक बढ़ गई हैं। यह विद्युत अधिनियम-2003 का उल्लंघन है।

ये भी पढ़ें:स्मार्ट प्रीपेड मीटर की गड़बड़ियां दूर करें, UPPCL चेयरमैन के सख्त निर्देश

कनेक्शन भार आयोग से तय दरें आदेश से प्रभावी दरें

1 किलोवॉट (बीपीएल) रु 1032 रु 6176

1 किलोवॉट (ग्रामीण) रु 1172 रु 6216

1 किलोवॉट (शहरी) रु 1620 रु 6464

2 किलोवॉट (ग्रामीण) रु 1323 रु 6266

2 किलोवॉट (शहरी) रु 1970 रु 6514

5 किलोवॉट रु 7057 रु 13477

दो दिन गैर जरूरी बिजली कटौती नहीं : चेयरमैन

पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने बुधवार और गुरुवार को गैर जरूरी बिजली कटौती न करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने मंगलवार को समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि त्योहरों के मद्देनजर गैर जरूरी शटडाउन भी लेने से बचें। डॉ. गोयल ने कहा कि स्थानीय स्तर पर बिजली आपूर्ति में आ रही दिक्कतों को तत्काल दूर किया जाए। किसी भी माध्यम से बिजली आपूर्ति में बाधा की शिकायतें आएं तो उन्हें फौरन दूर किया जाए। डॉ. गोयल ने सभी डिस्कॉम में अच्छा काम करने वाले दस अधिशासी और 20 सहायक अभियंताओं को चिह्नित करके उन्हें पुरस्कृत करने के निर्देश दिए हैं।

199 अभियंताओं पर कार्रवाई की रिपोर्ट तलब

पावर कॉरपोरेशन ने 199 अभियंताओं पर चल रही कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। इनमें 58 मुख्य अभियंता और 141 अधीक्षण अभियंता हैं। कॉरपोरेशन द्वारा इस तरह की रिपोर्ट तलब किए जाने पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कहा है कि इन्हें जबरन रिटायर किए जाने की योजना तैयार कर ली गई है। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि कर्मचारियों को बोनस दिए जाने की बात तो दूर, कॉरपोरेशन इन्हें सेवानिवृत्त करने की योजना बना रहा है।

UP Top News UP News Today Smart Meter अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |