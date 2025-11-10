स्मार्ट प्रीपेड मीटर: वसूली जारी रहेगी या रुकेगी, क्या होंगे दाम? गेंद अब आयोग के पाले में

संक्षेप: कॉरपोरेशन यह भी कह चुका है कि उपभोक्ताओं पर कनेक्शन की दरें बढ़ने का बोझ एकमुश्त न बढ़े इसलिए वह 10 साल में किस्तों में मीटर के दाम ले सकता है। नियामक आयोग को अब दाम पर सभी फैसले लेने हैं। अगर दूसरे राज्यों में लिए जा रहे मूल्य का आकलन होता है तो यूपी में भी दाम 6016 रुपये से कम हो सकते हैं।

Smart Pre Paid Meters: नए कनेक्शन स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ ही दिए जा रहे हैं। दाम आयोग ने तय नहीं किए हैं, लेकिन उपभोक्ताओं से वसूली हो रही। उपभोक्ता परिषद की याचिका, पावर कॉरपोरेशन को आयोग की चिट्ठी और उस पर कॉरपोरेशन के जवाब का एक चक्र पूरा हो चुका है। इसी के साथ यह भी साफ हो गया है कि अब गेंद आयोग के ही पाले में है। वसूली जारी रहेगी या रुकेगी और मीटर के दाम क्या होंगे, सब जवाब आयोग को ही देने हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

10 सितंबर से अब तक 1.14 लाख उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन इन्हीं दामों पर दिए जा चुके हैं। इनमें से 50 हजार कनेक्शन तो आयोग की नोटिस के बाद जारी हुए हैं। इस साल 10 सितंबर से पूरे प्रदेश में बिजली के नए कनेक्शन स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ ही दिए जा रहे हैं। पावर कॉरपोरेशन मीटर के दाम के तौर पर 6016 रुपये ले रहा है। इसका नतीजा यह हुआ कि जो कनेक्शन हजार रुपये से कुछ ज्यादा में मिल जाते थे, वे अब छह गुना तक महंगे हो गए हैं। इस वसूली पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस मामले में जिस नियामक आयोग को हस्तक्षेप करना है, वह चुप है। पावर कॉरपोरेशन साफ कह चुका है कि मीटर के दामों की वसूली अस्थाई तौर पर हो रही है और नियामक आयोग के अंतिम तौर पर दाम तय करने के अधीन है। कॉरपोरेशन यह भी कह चुका है कि उपभोक्ताओं पर कनेक्शन की दरें बढ़ने का बोझ एकमुश्त न बढ़े इसलिए वह 10 साल में किस्तों में मीटर के दाम ले सकता है। अब नियामक आयोग को दाम पर सभी फैसले लेने हैं। अगर दूसरे राज्यों में लिए जा रहे मूल्य का आकलन होता है तो यूपी में भी दाम 6016 रुपये से कम हो सकते हैं। 10 सितंबर के बाद से अब तक तकरीबन 50 हजार उपभोक्ता महंगे बिजली कनेक्शन की वजह से इस्टीमेट की रकम नहीं जमा कर सके हैं। लिहाजा आवेदन के बाद भी उन्हें बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है।

वसूली जारी रहेगी या रोकी जाएगी पावर कॉरपोरेशन के दो जवाब के बाद अब यह तो साफ है कि मीटर के दाम अभी तय नहीं हैं और जो दाम लिए जा रहे हैं, उसके लिए नियामक आयोग से कभी मंजूरी नहीं ली गई। इस पर भी अब तक आयोग यह व्यवस्था नहीं दे पा रहा है कि दाम तय होने तक उपभोक्ताओं से मीटर के दाम लिए जाएं या नहीं? बिना दाम तय हुए हो रही वसूली से उपभोक्ता परेशान हैं और उनका समाधान केवल नियामक आयोग के पास है क्योंकि पावर कॉरपोरेशन के फैसलों से तो साफ है कि वह बिना आदेश के दामों की वसूली पर अपनी तरफ से रोक नहीं लगाने जा रहा।